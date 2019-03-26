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Zeytin üreticisini sevindiren haber

Ülke genelindeki sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten Akhisar’da çiftçiyi sevindiren haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi.

26 Mart 2019 Salı 19:00
Zeytin üreticisini sevindiren haber

Ülke genelindeki sofralık zeytinin yüzde 70’ini üreten Akhisar’da çiftçiyi sevindiren haber Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’den geldi. Bakan Pakdemirli, zeytinyağının ardından tane zeytine de prim verileceğini açıkladı.


Geçtiğimiz günlerde Manisa’nın Akhisar ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir dizi ziyaretlerde bulunmuş, bu ziyaretler sırasında sık sık tane zeytine prim desteği talepleriyle karşılaşmıştı. Akhisarlı zeytin üreticilerinin isteğine kayıtsız kalmayan Bakan Pakdemirli, ziyaretinin üzerinden 1 hafta bile geçmeden müjdeli haberi açıkladı. 4 gün sonra tekrar Manisa’ya gelen Bakan Pakdemirli, zeytin üreticilerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Salihli ilçesinde konuşan Bakan Pakdemirli, Manisa’nın zeytin varlığı açısından önemli bir bölge olduğunu ifade ederek, zeytin yağında uyguladıkları 80 kuruşluk prim desteğinin ardından tane zeytine de prim vermeye başlayacaklarını açıkladı. Bakan Pakdemirli, zeytin üreticisine verilecek desteğe ilişkin bakanlıktaki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “Rakamlar 15-25 kuruş arasında olabilir. Bundan sonra zeytin üreticimiz de tane zeytine prim almış olacak” dedi.


Türkiye’de zeytin ve zeytinyağı üretiminde en önemli merkezlerden birinin Akhisar olduğuna dikkat çeken AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da Akhisarlı üreticilerin taleplerine Bakan Pakdemirli’nin kısa sürede müjdeli bir haberle yanıt vermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akhisar’ın sofralık zeytinde 14 milyon ağacıyla sektörün amiral gemisi konumunda olduğunu ifade eden Baybatur, kalitesi, rahiyası ve nefasetiyle zeytin ve zeytinyağı üretiminde bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Akhisarlı üreticilere verilen prim desteğinin önemli olduğunu söyledi. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Baybatur, “Zeytinciliğin gelişimi açısından atılan bu adım çok önemli. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 19:00
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