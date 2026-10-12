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Yerel Zeytin toplarken arı soktu! 3 çocuk babası hayatını kaybetti
Yerel

Zeytin toplarken arı soktu! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Zeytin toplarken arı soktu! 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Manisa’nın Akhisar ilçesinde akrabalarıyla birlikte zeytin bahçesinde hasat yapan 54 yaşındaki Hulisi Koz, arı sokması sonucu fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, evli ve 3 çocuk babası Koz'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ani ölümüyle yakınlarını yasa boğan Koz'un cenazesinin Üçavlu Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Akhisar ilçesinde yaşayan Hulisi Koz'u bahçede zeytin toplarken arı soktu. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, 54 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde acı bir olay yaşandı.

Evli, 3 çocuk babası Hulisi Koz'u, akrabalarıyla birlikte bahçesinde zeytin toplarken arı soktu.

Koz, arı sokmasından hemen sonra bilincini kaybedip, yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Koz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI YIKILDI

Koz'un ani ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Hulisi Koz'un cenazenin, bugün öğlen Üçavlu Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

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