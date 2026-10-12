YP’nin arka bahçesinde Cemil Tugay hazımsızlığı

Sebahattin Ayan İstanbul

Mesleğin sorunları ile ilgilenmek yerine üzerine vazife olmayan her meselede ahkâm kesen ve AK Parti iktidarına yönelik iflah olmaz bir nefret besleyen karanlık odaların maskesi bir kez daha düştü. “Baba ocağı” dedikleri CHP’yi ikiye bölen ve yanına aldığı 91 milletvekili ile kurduğu YP’ye çok sayıda CHP’li belediyeyi transfer eden Özgür Özel’e tek kelime edemeyen karanlık odalar, Cemil Tugay’ın geçişi üzerinden yaptıkları açıklamada “arka bahçe” olduklarını bir kez daha tescilledi.

TABİP ODASI VE BARONUN ZORU

Başta İzmir Bornova, Konak, Karabağlar, Çeşme, Gaziemir ve Bayındır ilçe belediyeleri olmak üzeri, mutlak butlan kararı sonrası kurulan Özel’in partisine geçen çok sayıdaki belediye başkanı hakkında tek kelime etmeyen İzmir Tabip Odası ile İzmir Barosu, Tugay’a nefret kustu. Tabip Odası, Tugay’ın kararını “Halk iradesine ihanet” olarak nitelerken; “Elinde tuttuğu idari yetkinin meşruiyeti sona ermiştir” ifadelerini kullanan Barosu ise Tugay’ın görevden çekilmesini istedi. “Ben burada neler neler yaşadım” diyerek başkan seçildiği günden beri yalnız mücadele ettiğini, Özel ile Kılıçdaroğlu’nun yanında durmadıklarını belirten Tugay’ın haklı serzenişini görmek yerine, adeta muhalif parti bürosu gibi davranarak benzeri görülmemiş bir ikiyüzlülük örneği sergileyen meslek odalarına tepki yağdı.

CÜBBENİZİ ÇIKARIN SİYASET YAPIN

Akit’e açıklamada bulunan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan ise şunları söyledi: “Siyaset yapmak isteyen sırtından önlüğünü ve cübbesini çıkarsın. Gazi Mustafa Kemal’in, vatanımızı işgal eden emperyalist güçlere karşı söylediği ‘Geldikleri gibi giderler’ sözünün bugün demokratik yollarla seçilmiş bir belediye başkanının siyasi parti tercihi üzerinden kullanılması hem bağımsızlık tarihimize hem de milli iradeye yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Düşmana karşı söylenen bu sözü kendi milletinin bir ferdine karşı siyasi bir silah olarak kullanmak söz konusu meslek örgütlerinin içine düştüğü ideolojik savrulmanın ve kutuplaştırıcı zihniyetin en net göstergesidir. Unutulmamalıdır ki yerel yönetimlerde vatandaş belediye başkanını seçerken sadece parti logolarına değil, aynı zamanda adayın şahsına, liyakatine ve şehre katacağı vizyona da bakar. Sandıktan çıkan iradeyi hazmedemeyip, demokratik bir siyasi tercihi hedef tahtasına oturtmak kimsenin haddi değildir. Bir hekim ve milletvekili olarak açıkça ifade etmek isterim ki Tabip Odaları ve Barolar gibi kurumların asli görevi, hekimlerin ve hukukçuların mesleki haklarını korumak, toplum sağlığını ve adaleti savunmaktır. Eğer siyaset yapacaksanız cübbenizi ve beyaz önlüğünüzü çıkarın, er meydanına çıkın! Değilse, asli işinize dönün; üyelerinizin haklarını korumaya çalışın ve milletin siyasetine müdahale etmeye kalkışmayın.

VESAYET VE TERÖRSEVİCİLER

Geçmişte milli güvenliğimizi tehdit eden unsurlara karşı devletin yanında net bir duruş sergilemek yerine terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren açıklamalar yapan, sınır ötesinde ülkemizin bekası için canını siper eden kahraman Mehmetçiğimizi haksız ithamlarla hedef alan bu zihniyetin, bugün demokrasi maskesi ardına sığınması asla inandırıcı değildir. Üyelerinin dertleriyle dertlenmek yerine, toplumu kışkırtmayı ve siyasete istikamet çizmeyi kendilerine görev edinen bu yönetim anlayışının meşruiyeti asıl şimdi sorgulanmalıdır. Bugün Türkiye’nin en temel ihtiyaçlarından biri, meslek örgütlerimizin bu ideolojik saplantılardan ve vesayetçi anlayıştan kurtarılarak ivedilikle millileştirilmesidir. Bunun sağlanması için gereken tüm yasal ve demokratik adımların atılmasının takipçisi olacağız.”