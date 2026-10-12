Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!
Ordu'daki Kurul Kalesi'nde yürütülen bilimsel kazı çalışmalarında, Anadolu'nun inanç tarihini kökünden sarsacak müthiş bir keşfe imza atıldı. Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazılarda, daha önce bulunan 2 bin 150 yıllık ünlü Kibele heykelinin ardından bu kez çocuk Dionysos, onu yetiştiren kır tanrısı Pan figürü ve mitolojik hayvan kapları gün yüzüne çıkarıldı.