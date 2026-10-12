Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

'DOĞU KARADENİZ İÇİN KIVILCIMI YAKTIK' Kurul Kalesi'nin bilim camiasını her geçen gün şaşırtmaya devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Şenyurt, bu keşiflerin Karadeniz arkeolojisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şenyurt, "Bu seneki buluntularla beraber Dionysos kültüyle birlikte Anadolu'nun iki büyük tanrı ve tanrıça figürünü kültür dünyasına tanıtmış olacağız. Yoğun bitki örtüsüyle kaplı Doğu Karadeniz'in altında saklı kalmış muazzam bir kültürel miras var. Kurul Kalesi, bu gizli mirası ortaya çıkarmak adına tarihi bir kıvılcım yakmış oldu" diyerek Karadeniz'in diğer bölgelerinde de benzer hazinelerin keşfedilmeyi beklediğini işaret etti.