  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu 'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı Halit Refiğ kabri başında anıldı: Esenler Belediyesi'nden vefa... Uyku, sıvı kaybı ve günlük düzen: Baş ağrınız aniden şiddetleniyorsa dikkat! HAVELSAN’dan insansız sistemlerde devrim! Mavi Vatan ve göklerde ortak operasyon! O köy okulunun tek öğrencisi! Artık Gizem öğretmene emanet Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı! Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü! 'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!
Kültür Sanat
6
Yeniakit Publisher
Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

Ordu'daki Kurul Kalesi'nde yürütülen bilimsel kazı çalışmalarında, Anadolu'nun inanç tarihini kökünden sarsacak müthiş bir keşfe imza atıldı. Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazılarda, daha önce bulunan 2 bin 150 yıllık ünlü Kibele heykelinin ardından bu kez çocuk Dionysos, onu yetiştiren kır tanrısı Pan figürü ve mitolojik hayvan kapları gün yüzüne çıkarıldı.

#1
Foto - Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Altınordu ilçesinde sürdürülen Kurul Kalesi kazı çalışmalarında, tarih meraklılarını ve bilim camiasını büyüleyen yeni keşiflere imza atıldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında yürütülen kazılarda ulaşılan antik buluntular, bölgenin sadece askeri bir savunma kalesi değil, binlerce yıl öncesine ait devasa ve zengin bir yerleşke olduğunu kesinleştirdi.

#2
Foto - Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

'ADETA BİR HAZİNENİN ÜZERİNDEYİZ' Kazı alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kalenin bölge turizmine ve kültür tarihine katacağı devasa katma değere dikkat çekti. Kazıların henüz yüzde 40'lık bölümünün tamamlanmasına rağmen muazzam sonuçlar elde ettiklerini belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

"Akademisyen arkadaşlarımız burada iğneyle kuyu kazarak yoğun bir çalışma yürütüyor. Şu ana kadar Dionysos dönemine ait çok önemli kazanımlar elde ettik. Bulunan eşyalardan ve mimari yapılardan buranın sadece bir kale olmadığını, asırlar önce insanların hayat sürdüğü büyük bir yerleşke olduğunu anlıyoruz. Geçmişe ışık tutacak bu hazine, bölgemizin en büyük zenginliğidir."

#4
Foto - Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

KİBELE'NİN ARDINDAN DIONYSOS VE PAN FİGÜRLERİ DE ÇIKTI Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olma unvanını taşıyan Kurul Kalesi, daha önce bulunan 2 bin 150 yıllık ünlü ana tanrıça Kibele Heykeli ile dünya çapında ses getirmişti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, bu seneki çalışmalarda ulaşılan mitolojik eserlerin Anadolu kültür tarihini zenginleştireceğini vurguladı. Kalede bugüne kadar çocuk Dionysos, onu yetiştiren mitolojik kır tanrısı Pan figürü ve bu kültlerle ilişkili hayvan biçimli kompozit kaplar dezenfekte edilerek koruma altına alındı.

#5
Foto - Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı!

'DOĞU KARADENİZ İÇİN KIVILCIMI YAKTIK' Kurul Kalesi'nin bilim camiasını her geçen gün şaşırtmaya devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Şenyurt, bu keşiflerin Karadeniz arkeolojisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şenyurt, "Bu seneki buluntularla beraber Dionysos kültüyle birlikte Anadolu'nun iki büyük tanrı ve tanrıça figürünü kültür dünyasına tanıtmış olacağız. Yoğun bitki örtüsüyle kaplı Doğu Karadeniz'in altında saklı kalmış muazzam bir kültürel miras var. Kurul Kalesi, bu gizli mirası ortaya çıkarmak adına tarihi bir kıvılcım yakmış oldu" diyerek Karadeniz'in diğer bölgelerinde de benzer hazinelerin keşfedilmeyi beklediğini işaret etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın ‘Yakında bir büyükşehir Belediyesi daha AK Part..
Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!
Gündem

Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!

Siyonist işgal rejiminin sözde Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan küstah beyanatlar..
MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
Gündem

MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta konvoy halinde hareket eden MHP'li milletvekili Zuhal Karakoç'un içiresinde bulunduğu araç Afşin-Göksun karayolunda kaza ya..
Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan korkunç olay, yüzlerce kilometre uzakta yapılan itirafla ortaya çıktı. Antalya’dan ayrılarak otobüsle Ko..
İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz
Gündem

İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Tahran’dan yeni bir savaşa ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Ali C..
Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...
Dünya

Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ve 12 kişinin ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23