  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türk savaş uçakları teyakkuzda: Avrupa ülkesi '7/24 uçuyorlar' diyerek duyurdu 'Beni kucakladılar' diyerek duyurdu: Nicolo Zaniolo'dan Galatasaray itirafı Halit Refiğ kabri başında anıldı: Esenler Belediyesi'nden vefa... Uyku, sıvı kaybı ve günlük düzen: Baş ağrınız aniden şiddetleniyorsa dikkat! HAVELSAN’dan insansız sistemlerde devrim! Mavi Vatan ve göklerde ortak operasyon! O köy okulunun tek öğrencisi! Artık Gizem öğretmene emanet Doğu Karadeniz'in bağrından tarih fışkırdı: 2 bin 300 yıllık devasa kalede Dionysos ve Pan kültü ortaya çıkarıldı! Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü! 'Manisa olacak' diye aylarca oyalayıp durdular: BYD Türkiye yerine o ülkeyi seçti Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü!

Şiddetli yağışlar etkisini arıtırırken, Silifke'de yollar aşığı yağışlar nedeniyle göle döndü.

#1
Foto - Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü!

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan aşırı yağış sele dönüştü. Yolların göle döndüğü ilçede bazı araçlar su birikintileri içerisinde mahsur kalırken, Silifke Devlet Hastanesi yolu yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

#2
Foto - Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü!

ARAÇLAR SUYA GÖMÜLDÜ Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu. Bazı bölgelerde yollar adeta göle dönerken, seyir halindeki küçük araçlar sel sularında ilerlemekte güçlük çekti ve bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

#3
Foto - Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü!

POLİSLER DEVREYE GİRDİ Aşırı yağış nedeniyle Silifke Devlet Hastanesi yolunda da ulaşım aksadı. Yolun suyla dolması üzerine araç geçişleri zorlaşırken, özellikle küçük araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Büyük araçlar ise su birikintilerinin içerisinden kontrollü şekilde geçmeye çalıştı.

#4
Foto - Aşırı yağışlar ilçeyi felç etti! Araçlar suya gömüldü!

Yaşanan olumsuzluklar üzerine trafik polisleri bölgede önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Sel sularında mahsur kalan araçların kurtarılması için de çalışma yapıldı. ÇEKİCİ SAYESİNDE KURTULDULAR Yollarda biriken su nedeniyle araçlarında mahsur kalan sürücüler, kendi imkanlarıyla ilerleyemeyince yardım bekledi. Su içerisinde kalan bazı araçlar, olay yerine çağrılan çekicilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı
Gündem

Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın’ın ‘Yakında bir büyükşehir Belediyesi daha AK Part..
Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!
Gündem

Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!

Siyonist işgal rejiminin sözde Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan küstah beyanatlar..
MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
Gündem

MHP milletvekili kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ta konvoy halinde hareket eden MHP'li milletvekili Zuhal Karakoç'un içiresinde bulunduğu araç Afşin-Göksun karayolunda kaza ya..
Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan korkunç olay, yüzlerce kilometre uzakta yapılan itirafla ortaya çıktı. Antalya’dan ayrılarak otobüsle Ko..
İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz
Gündem

İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken Tahran’dan yeni bir savaşa ilişkin dikkat çeken açıklama geldi. İran Kara Kuvvetleri Komutanı Ali C..
Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...
Dünya

Riyad'daki kanlı saldırı anı kameralarda! Sivil terminale füze yağdırdılar...

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği ve 12 kişinin ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23