Kaynaklar Ekosistem’e akınca, Üsküdar’ın en değerli arazisine göz diktiler! İBB’den ihanet gibi satış

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Göreve geldikleri günden bu yana kentin bütçesini konser, heykel ve yandaş semirtmeye harcayan ve taşınmaz satışını rutin hale getiren YP/CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, satışlara tam gaz devam ediyor.

BİR KALEMDE 3,6 MİLYAR

Yolsuzluk, hırsızlık sanığı Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşları, İstanbul’un kasasını yağmalayan uygulamaların ardından şimdi de oluşan bütçe açığını veya nakit sıkışıklığını gidermek için Üsküdar’ın incisi konumundaki ve uzun yıllar İGDAŞ ikmal müdürlüğü koordinatörlüğünde kullanılan araziyi, bugün düzenlenecek ihale ile haraç mezat elden çıkaracak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi İGDAŞ, Üsküdar Bulgurlu mahallesinde, 1119 ada üzerinde yer alan ve firmanın ikmal müdürlüğü yerleşkesi olarak kullanılan 22 bin 91 metrekarelik araziyi 3 milyar 650 milyon lira muhammen bedelle satacak.

TİCARİ ALAN OLACAK

Bugün Eyüpsultan’da yer alan İGDAŞ Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilecek ihaleye konu taşınmazlar arasında, 14 bin 258 metrekarelik ticaret ve konut alanı olarak belirlenen 147 parsel, 6 bin 418 metrekarelik özel ortaokul alanı niteliğindeki 146 parsel ile bin 414 metrekarelik sağlık tesisi alanı olarak ayrılan 145 parsel bulunuyor.

KAMU İÇİN ALINMIŞTI

Öte yandan, İGDAŞ’ın bugün ihale edeceği söz konusu arazi, 2018 yılında AK Partili İBB yönetimi tarafından imara açılmasının önüne geçilmesi amacıyla 500 milyon lira bedelle belediyenin iştirak şirketi İGDAŞ’a devredilmişti. Üsküdar’da bir AVM’nin karşısında bulunan arazi, Çamlıca Kız İmam Hatip Lisesi ile Kuba Camii arasında yer alıyor.