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Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

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Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

Çay ve kahve nedeniyle bardakların içinde oluşan kahverengi lekeleri temizlemek artık çok daha kolay...

#1
Foto - Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

Bulaşık makinesinde yıkamak bile bu lekeleri çıkarmaya yetmeyebiliyor. Ancak mutfakta bulunan basit bir malzemeyle bardakları kısa sürede yeni gibi yapmak mümkün.

#2
Foto - Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

Çay, kahve ve sıcak çikolatanın içinde bulunan tanenler, bardakların yüzeyindeki mikroskobik gözeneklere tutunarak kahverengi lekelere neden oluyor. Bu lekeler kurudukça daha inatçı hale geliyor ve temizlenmeleri zorlaşıyor.

#3
Foto - Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

Creative Contessa Designs'ın kurucu ortağı ve kendin yap uzmanı Melissa, bardaklardaki lekeleri çıkarmak için karbonat kullanılmasını öneriyor.

#4
Foto - Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

Melissa, lekeli bardağa biraz karbonat dökülmesini, macun kıvamı elde edene kadar az miktarda su eklenmesini ve ardından karışımın lekeli bölgeye uygulanmasını tavsiye ediyor. Karışım, elle veya bir fırça yardımıyla yüzeye hafifçe sürülerek lekelerin çıkarılmasına yardımcı oluyor. Karbonatın hafif aşındırıcı özelliği, kahverengi lekelerin yüzeyden uzaklaştırılmasını kolaylaştırıyor. Böylece uzun süre ovalamaya veya güçlü kimyasal temizleyiciler kullanmaya gerek kalmıyor.

#5
Foto - Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

Bardaklardaki kahverengi lekeleri çıkarmak için şu adımları uygulayabilirsiniz. Karbonat ekleyin: Lekeli bardağın içine 1-2 çay kaşığı karbonat dökün. Az miktarda su ilave edin: Biraz ılık su ekleyerek koyu kıvamlı bir macun hazırlayın. Lekeli bölgeyi ovalayın: Bir bez yardımıyla karışımı lekelere yaklaşık 30 saniye boyunca nazikçe sürün. 5 dakika bekleyin: Karbonatlı karışımın lekeli yüzeyde beklemesini sağlayın. Bardağı yıkayın: Bekleme süresinin ardından bardağı bulaşık deterjanıyla normal şekilde yıkayın.

#6
Foto - Çay ve kahve nedeniyle bardaklardaki kirli görüntüyü 5 dakikada gideriyor!

İnatçı lekeler tamamen çıkmadıysa aynı işlemi tekrarlayabilirsiniz. Karışımı biraz daha uzun süre bekletmek de lekelerin temizlenmesine yardımcı olabilir. BARDAKLARI YIKAMAK İÇİN BEKLEMEYİN Çay ve kahve lekelerinin oluşmasını önlemek için bardakları kullandıktan hemen sonra yıkamak öneriliyor. İçecek kalıntıları kurudukça lekeler yüzeye daha sıkı tutunabiliyor ve temizlenmeleri zorlaşabiliyor.

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