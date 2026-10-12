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Dünya Dünyaya duyurdular: Suriye sınırında yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi
Dünya

Dünyaya duyurdular: Suriye sınırında yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Dünyaya duyurdular: Suriye sınırında yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Lübnan ordusu tarafından yapılan açıklamada "Suriye sınırında yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirdik" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan ordusu, Suriye'den ülkeye kaçak yollarla sokulmak üzere hazırlanan yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirdiğini açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, birliklerin kaçakçılık ve yasa dışı geçişleri önlemek amacıyla Lübnan-Suriye sınırındaki gözetim faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, ülkenin doğusundaki Hermel bölgesinde çuvallara yerleştirilmiş yaklaşık 200 kilogram patlayıcı ele geçirildiği aktarılan açıklamada, patlayıcıların Suriye'den Lübnan'a kaçırılmak üzere hazırlandığı, kaçakçıların ise Suriye topraklarına kaçtığı kaydedildi.

 

Açıklamada, ele geçirilen patlayıcıların yetkili mercilere teslim edildiği ve olaya karışanların yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Öte yandan Lübnan basını, 10 Ekim'de de güvenlik güçlerinin doğudaki Bekaa'dan Beyrut'a giden bir kamyonu durdurarak içindeki patlayıcılara el koyduğunu ve 2 kişiyi gözaltına aldığını bildirmişti.

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