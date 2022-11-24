Zeytin hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Kilis'te bahçeden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Kilis'te bahçeden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Hıcıpoğlu köyünde A.Ç'nin bahçesinden 70 kilogram zeytinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından, 2 şüpheli çalınan zeytinlerle yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.
Ele geçirilen 70 kilogram zeytin sahibine teslim edildi.