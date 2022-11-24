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Aktüel Zeytin hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Zeytin hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te bahçeden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 19:54:00 -
Zeytin hırsızlığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te bahçeden zeytin çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince Hıcıpoğlu köyünde A.Ç'nin bahçesinden 70 kilogram zeytinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından, 2 şüpheli çalınan zeytinlerle yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Ele geçirilen 70 kilogram zeytin sahibine teslim edildi.

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