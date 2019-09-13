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Zeytin ezmesi nasıl yapılır? Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

Zeytin ezmesi hem kahvaltıların hem de açma ya da poğaça gibi hamur işlerinde oldukça fazla kullanılan bir besindir. Peki, Zeytin ezmesi nasıl yapılır? İşte ev yapımı zeytin ezmesi tarifi...

13 Eylül 2019 Cuma 18:43
Zeytin ezmesi nasıl yapılır? Ev yapımı zeytin ezmesi tarifi

Zeytin ezmesi hem kahvaltıların hem de açma ya da poğaça gibi hamur işlerinde oldukça fazla kullanılan bir besindir. Peki, Zeytin ezmesi nasıl yapılır? İşte ev yapımı zeytin ezmesi tarifi...

Malzemeler

500 gram zeytin (siyah da yeşil de olabilir)

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Zeytin ezmesi nasıl yapılır?

Zeytinlerin çekirdeklerini çıkarın.

Hepsini pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar mutfak robotundan geçirin.

İçine baharatları ekleyip hepsini iyice karıştırın.

Zeytininiz tuzsuzsa içine biraz tuz ekleyebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 18:43
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