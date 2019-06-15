Zeytin çekirdeği yutunca bakın vücudumuzda neler oluyor?

Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde zeytinyağı, zeytin, hurma, nar, ayva ve çörek otunun faydaları belirtilir. Zeytinyağının sağlık için son derece faydalı olduğu insanlarımızca biliniyor olsa da kullananların sayısı bir hayli az. Ülkemiz zeytin ve zeytinyağı üretimi konusunda pazarda önemli bir yere sahip. Üretilen zeytin ve zeytinyağı ürünleri birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Bakış açısı geliştirildi

Başta Amerika olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yemeklerde zeytinyağı kullanılıyor. Bu şifalı yağın farkına varan ülkeler, son 30 yılda kendi ürünlerini yetiştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Özellikle obezite ile mücadele eden Amerika'da yapılan yayınlar vatandaşların zeytin ve zeytinyağına olan bakış açılarını geliştirdi. Ülkemiz ise zeytin konusunda çok zengin olmasına rağmen insanlarımız zeytinyağından ziyade ay çiçek, tereyağı ve kuyruk yağı gibi ürünleri tercih ediyor.

Nasıl tüketilmeli?

Sağlıklı bir beden için mutlaka zeytin ve zeytinyağı tüketmeliyiz. Ayrıca zeytin çekirdeği de sağlık açısından son derece kıymetli bir üründür. Elbette, doğru tüketildiğinde. Zeytin çekirdeği mümkün olduğunca küçük çocuklardan uzak tutulmalı, yetişkinler ise zeytin çekirdeği yutarken son derece dikkatli olmalılar. Peki, yutmaktan başka çare yok mu? Zeytin çekirdeği yutmaktan korkuyorsanız; aktarlardan zeytin çekirdeği tozu alabilirsiniz. Bu tozu salatalarınıza da gönül rahatlığıyla ilave edebilirsiniz.

İşte, zeytin çekirdeği yutmanın faydaları:

Mide yanmasını önler.

Anti-kanser ürünüdür. Zeytin çekirdeği kanserli hücre oluşumunu önler.

Kabızlık probleminin çözümü için çok faydalıdır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Basur sorununa iyi gelir.

Zeytin çekirdeği hazımsızlık sorununu çözer.

Zeytin çekirdeğinin içerisindeki vitamin ve minareller erkeklerin prostat hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Reflü ve ülser tedavisinde zeytin çekirdeği çok faydalıdır.

Kas ağrılarını giderir.

Bağırsaklar için faydalı olan zeytin çekirdeği kilo vermenize yardımcı olur.