Salonda gerginlik çıkardılar! Yolsuz Ekrem'in davasında yine arbede

Yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının görüldüğü duruşmada sanıkların avukatları yine gerginlik çıkardı. Mahkeme başkanı ile girdikleri tartışma sonrası verilen arada da salonu boşaltmayan avukatlar nedeniyle duruşma yarına ertelendi.

Ekrem İmamoğlu suç örgütü davasının duruşması 31. gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki 1 No'lu salonda başladı. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Emrah Resul Şahan, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar katıldı. 

Saat 10.45’te salona getirilen İmamoğlu’nu gören diğer tutuklu sanıkların ayağa kalkması dikkat çekti. İmamoğlu’nun ardından salona getirilen eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy’un avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarına işaret ederek, "Dışarıda olsa 112 aracıyla hastaneye götürülecek kişi hala hastaneye götürülmedi. 1 Mayıs da tatil olduğu için 3 gündür araç getirilmedi" dedi.

SALONU KARIŞTIRDILAR

Mahkeme Başkanının "Dilekçe verin" sözü üzerine sanık avukatları taleplerinin dikkate alınmadığını iddia ederek salonu karıştırdı.

Avukatların tutukluluk değerlendirmesinin haftalık yapılması başta olmak üzere duruşmayı uzatmak amaçlı bitmek bilmeyen talepleri üzerine gerginlik yaşandı.

Mahkeme Başkanı, duruşmaya ara verirken sanık avukatları bu görevini yapan jandarmaya direndi. Salonun boşaltılamaması üzerine duruşma yarına ertelenerek daha başlamadan bitti.

VIDI VIDI ETMEKTE MAHİRLER, DİLEKÇE YAZMAYI BİLE BİLMİYORLAR

MİBB davasında sanık konumundaki kişilerin avukatlarının, "Bir ambulans bile gelmedi" şeklindeki sözlerine karılık, mahkeme başkanının, üç gündür bekledikleri iddialarına karşı, bir anlamda soruşturma da yaptırmak için istediği dilekçe, sanık avukatları tarafından arbede sebebi yapıldı. İBB yolsuzluk sanıklarının avukatlarının dilekçe yazmayı bile bilmedikleri için, çareyi arbede çıkarmakta buldukları tartışması yapılırken, amacın mahkeme heyeti için reddi hakim gerekçesi oluşturma olduğu öne sürülüyor. Gereksiz taleplerle, mahkeme heyetini sinirlendirip, fevri bir hareket sergilemesini sağlama şeklindeki tuzağa düşmeyen mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi. 

Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu'nun ipliğini pazara çıkardı! 500 bin dolar rüşvet verdim
Mannheim

.....PAPAZOGLU PAPAZ TAM BIR PROVOKATÖR......INGILIZ PROJESI ....VAY BE YAHUDIFETO DAN KURTULDUK DERKEN...PIR PAPAZ AJANI BU SEFER TURKIYEYE MUSALLAT ETTILER..........BU INGILIZLER..IN KÖKU TURK VE ISLAM DUSMANIDIR.......

Okur

Bu nasıl adalet mekanızması yahu.Kaç sene sürecek bu dava.Sanki adamlara şow yapmaları için fırsat veriliyor.Bir an önce kesin cezasını bitsin.Geç gelen adalet adalet değildir.Ama desenize burası Türkiye,neresinden tutsan elinde kalıyor.
Saadet Partisi'nin emanetçi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İslam'ın mukaddes ibadetlerini hedef alan skandal bir açıklamaya imza atarak Müslüm..
