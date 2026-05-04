Bu da Böcek’in döviz bürosunda bavullu görüntüsü! Bu da mı jammer?
Yolsuzluktan tutuklu yargılanan CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in döviz bürosunda bavullu görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüleri “Bu da mı jammer?” diyerek sosyal medya hesabından paylaşan eski Veryansın TV’li Engin Balım; “Çeyrek asrı aşkın süredir Antalya ‘da belediye başkanlığı yapan Mühittin Böcek’in oğlu Gökhan’a soruyorum; banka yerine neden döviz bürosundasın? Bavul ne alaka? İçine kaç milyon sığar? AKP, CHP fark etmez hırsızın partisinin önemi yok! Bu memleket yıllardır organize biçimde soyuluyor” diye yazdı. Balım’ın paylaşımının altına CHP’ye tepki gösteren binlerce yorum geldi.
