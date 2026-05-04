22 bin Liralık puro içen CHP’li Başarır yine fakir edebiyatı yaptı! “Vatandaş geçinemiyor”

Elinden paketi 22 bin Liralık puroyu düşürmeyen, geceleri alemlerde elinde viskiyle eğlencenin dibine vuran CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını kendi hesap yöntemiyle eleştirdi.

“ARA ZAM ZARURİDİR”

“Saray hükümeti hesap yapamıyor, vatandaş geçinemiyor!” diyen Başarır, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “TÜİK aylık enflasyonu 4,18 açıkladı. 4 aydaki enflasyon 14,64 oldu. Merkez Bankası’nın yıllık hedefi ise 16-21 aralığıydı. Yani yılın yarısına gelmeden bu hesabın tutmayacağı anlaşıldı! Olan hep millete oluyor. Gıda, kira, ulaşım, eğitim enflasyonu artıyor ama alım gücü düşüyor. İlk dört ayda... En düşük emekli aylığı 2.928 lira eridi. En düşük memur aylığı 9.061 lira eridi. Asgari ücret 4 bin 110 lira eridi. Saraya sesleniyoruz; ara zam zaruridir, insanidir, vicdanidir”