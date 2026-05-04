Ekonomi
Ekonomi

Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu ASELSAN rekora doymuyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu ASELSAN rekora doymuyor

ASELSAN, Borsa İstanbul'da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi yılbaşından bu yana yüzde 91 arttı

Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, yeni bir rekor daha kırarak piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Türkiye'deki güvenli yatırım ortamı ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yatırımcıların savunma sanayi hisselerine talebi piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor. İhracat odaklı strateji benimseyen ASELSAN ise bu süreçte uluslararası rakiplerinden pozitif ayrıştı.

Yıla 230,20 liradan başlayan şirketin hisseleri, takip eden aylarda yükseliş trendinde hareket etti. Geçen yıl eylül ayında 1 trilyon lirayı geçerek bu barajı aşan ilk şirket unvanını alan ASELSAN, bugün itibarıyla yeni bir rekora daha imza attı. ASELSAN hisse fiyatı bugün 442 liraya ulaştı ve şirket, piyasa değeri 2 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu.

Böylece BIST 100 endeksinde işlem gören ASELSAN'ın hisse senedi değeri yılbaşından bu yana yüzde 91 artmış oldu.

Borsa İstanbul'da piyasa değeri açısından en büyük 10 şirketin piyasa değeri şöyle:

Şirket Adı            Piyasa Değeri (TL)

ASELSAN             2.015.520.000.000

Destek Faktoring  909.999.999.090

Enka İnşaat        622.800.000.000

Garanti BBVA    553.140.000.000

Tüpraş              518.789.714.760

Koç Holding        505.911.666.970

BİM Birleşik Mağazaları  441.900.000.000

Türk Hava Yolları    416.760.000.000

Akbank374.140.000.000

Türkiye İş Bankası     354.749.574.300

