Alternatif ürün kullanıyoruz fakat içinde zarar bulundu: Kimse farkında değil ama anında kör edebilir

ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu, yaklaşık 8,2 milyon termos ürününün geri çağrıldığını duyurdu. Bu geri çağırma, 'Stainless King' serisi yemek kapları ve 'Sportsman' serisi şişeleri kapsıyor. Yetkililerin açıklamasına göre, kaplar içerisinde uzun süre bekletilen yiyecek ve sıvılar, yüksek basınç oluşturuyor. Basınç tahliye valfi bulunmayan kapakların açılması sırasında şiddetle fırladığı ve bu durumun kullanıcılarda kesik veya darbe kaynaklı yaralanmalara yol açtığı bildirildi. Şimdiye kadar 27 ayrı yaralanma vakası kaydedilmiş durumda.