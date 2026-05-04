Fındıktan Türkiye ekonomisine büyük katkı
Türkiye’nin 2025-2026 fındık ihracat sezonunun 8 ayında 1 milyar 776 milyon doları aşkın gelir elde ettiği açıklandı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yazılı açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, 1 Eylül 2025-30 Nisan 2026 döneminde yurt dışına 1 milyar 776 milyon 416 bin 816 dolar karşılığında 135 bin 12 ton fındık satıldığı belirtildi.
Açıklamada, geçen yılın aynı döneminde 237 bin 862 ton fındık ihracatından 1 milyar 941 milyon 807 bin 104 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Dünyada yaklaşık 953 bin hektar alanda fındık üretimi yapılıyor. Dünya fındık dikim alanlarının ortalama yüzde 75'ine sahip Türkiye, fındık üretiminin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.
