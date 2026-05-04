Edirne'de kan donduran infaz! 14 yaşındaki çocuk katili tutuklanarak cezaevine gönderildi!
Edirne'nin Menzilahır Mahallesi'nde meydana gelen dehşet verici olayda, henüz hayatının baharında olan 14 yaşındaki Gizem Özdemir, uğradığı pompalı tüfekli saldırı sonucu hayattan koparıldı. İddiaya göre 15 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.
Menzilahır Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre 15 yaşındaki A.Ç. ile Gizem Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ç.'nin pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.