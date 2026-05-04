Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i nasıl reddettiğini anlattı.

Sinan Burhan’ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti.

Dün Ankara’ya bir arıza nedeniyle inen uçağın ardından görüşme sağlanmaya çalışıldı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve yardımcısı Şule Bucak, Sanchez’in ekibine ulaştı ancak Sanchez bu talebi reddetti.

Hatta Özgür Özel ve ekibi, “İspanya Başbakanı olarak değil, Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak görüşelim” teklifinde bulundu, ancak bu da kabul edilmedi.

Pedro Sanchez daha önce de İspanya'da Özgür Özel'i takmamıştı. Sanchez'in görüş alanına girmeye ve kendisini fark ettirmeye çalışan Özel'in bakışları alay konusu olmuştu.