  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu da Böcek’in döviz bürosunda bavullu görüntüsü! Bu da mı jammer? İran gemileri güç kullanarak durduracak Geri adım atmıyor Gece yarısı yaşananlar ortaya çıktı! Özgür Özel’e Pedro Sanchez şoku Akit değil dili yaktı! Hedef göstermekten değil ahlaksızlıktan atıldı Salonda gerginlik çıkardılar! Yolsuz Ekrem'in davasında yine arbede İstanbul Valiliğinden net tavır! İstanbul’da sokak köpekleri hamlesi CHP’li belediyede talan ve rüşvet çarkı: 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı "Köpek annesi" safsatası büyük tepki çekmişti... Skandal reklam filmi yayından kaldırıldı Levent Gültekin’den CHP’ye "Liyakat" Tepkisi: "Bütün Aileyi Belediyelere Yerleştirmiş" Gerçek Millî Görüşçüler sol ittifaka isyan etti
Spor Neymar’dan antrenmanda skandal hareket: Takım arkadaşına tokat attı
Spor

Neymar’dan antrenmanda skandal hareket: Takım arkadaşına tokat attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Neymar’dan antrenmanda skandal hareket: Takım arkadaşına tokat attı

Brezilya ekibi Santos’ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız Neymar, antrenman sahasını boks ringine çevirdi. Kendisine çalım atan genç oyuncu Robinho Jr. ile tartışan Neymar’ın, öfkesini kontrol edemeyerek takım arkadaşına tokat attığı belirtildi.

Brezilya ekiplerinden Santos'ta forma giyen yıldız oyuncu Neymar, antrenmanda takım arkadaşıyla tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmayla birlikte Brezilyalı futbolcunun takım arkadaşına tokat attığı öne sürüldü.

Brezilya Ligi ekiplerinden Santos forması giyen Neymar, antrenmanda yaptığı hareketle dünya basınında gündeme oturdu.

Globo'nun haberine göre; Neymar, Robinho Jr'un kendisine çalım atmasının ardından genç oyuncunun yaptığı harekete sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

TOKAT ATTIĞI GÖRÜLDÜ

Habere göre Neymar, genç oyuncu tarafından çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine "daha kontrollü oynamasını" söylemesine rağmen bu durumun tekrar etmesine tepki gösterdi.

Deneyimli futbolcunun uyarısının ardından ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Görgü tanıklarından en az biri, Neymar'ın genç oyuncuya bir tokat attığını da iddia etti.

Olayın ardından Neymar'ın, Robinho Jr. ile konuşarak özür dilediği ve sorunun çözüldüğü belirtildi.

Santos cephesinden resmi açıklama yapılmazken, teknik direktör Cuca, Neymar'ın Recoleta ile oynanacak Copa Sudamericana maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de yuhalanarak gönderilmişti: Brezilya'da tarih yazıyor!
Fenerbahçe'de yuhalanarak gönderilmişti: Brezilya'da tarih yazıyor!

Spor

Fenerbahçe'de yuhalanarak gönderilmişti: Brezilya'da tarih yazıyor!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23