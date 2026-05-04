Milyonlarca Suriyeli evine döndü! Göç İdaresi verileri açıkladı, rakamlar dudak uçuklattı!

Devletin resmi kayıtlarına göre, ülkemizde geçici koruma statüsüyle barınan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olarak belirlendi. Sınır ötesinde tesis edilen güven ortamıyla birlikte, geri dönüş trafiğinin de hız kazandığı rakamlara yansıdı.

660 Binden Fazla Suriyeli Gönüllü Olarak Döndü

Bakanlığın açıkladığı verilerde en dikkat çekici nokta ise gönüllü geri dönüş yapanların sayısı oldu. 8 Aralık 2024 tarihinden bugüne kadar geçen süreçte, tam 667 bin 565 Suriyeli kendi rızasıyla topraklarına geri dönerek yeni bir başlangıç yaptı. Bu devasa geri dönüş dalgası, Türkiye’nin yürüttüğü kararlı politikaların ve bölgedeki normalleşme adımlarının bir sonucu olarak değerlendirildi.