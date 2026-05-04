Akit değil dili yaktı! Hedef göstermekten değil ahlaksızlıktan atıldı

ÖZEL HABER

Geçmişte Tunceli’de KESK, DİSK ve EMEP eylemlerinde ön saflarda yer alan ve halihazırda Bursa Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde müdür yardımcısı olan Hasan Toprak adlı şahsın görevden el çektirilmesini fırsat bilen BirGün gazetesi ile KESK, gazetemizi ve haber müdürümüz Zekeriya Say’ı hedef gösterdi.

BirGün gazetesinde sözde muhabir olarak görev yapan ve sürekli dindar insanlar hedef gösteren Sarya Toprak’ın babası olan Hasan Toprak’ın kurumda CHP ilçe başkanı gibi sabah akşam siyaset yaptığı, özellikle hükümete yakın ve muhafazakâr kesime karşı düşmanca tavır sergilediği, dini paylaşımlarda ve Gazze ile ilgili paylaşımlarda bulunan bir personele hakaret ettiği gerekçesiyle 16.04.2024 tarihinde verilen bir şikayet dilekçesini çarpıtan malum odaklar, 18 Nisan 2026’da yayınlanan haberimizi çarpıtarak “Akit hedef aldı uzaklaştırıldı” şeklinde iftira dolu bir habere imza attı. Gerçekte ise kamu kurumunda müdür yardımcısı statüsünde olduğu halde İslam’a ve Müslümanlara karşı iflah olmaz bir nefret besleyen Hasan Toprak’ın, defalarca personelin görüşlerine müdahale ettiği, Bakan hakkında defalarca "Bakanın eşi temizlik şirketi kurmuş" "Bunlar hepsi hırsız.", "Bunlar şerefsiz.", "Namaz kılanlar bak neler yapıyor." dediği, Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet hakkında da "Bunlar hırsız", "Serefsiz", "Bunlar adi.", "Namaz kılanlar şöyle böyle." dediği ve hakaretlerde bulunduğu için hakkında 24.02.2026 tarihinde başlatılan soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

AKİT DEĞİL DİLİ YAKTI

Akit’in edindiği bilgilere Birgün gazetesi muhabiri Sarya Toprak’ın babası Hasan Toprak’ın “görevden almaya” götüren süreç şöyle gelişti:

“Bursa Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Hasan Toprak hakkında kurumda CHP ilçe başkanı gibi sabah akşam siyaset yaptığı, özellikle hükümete yakın ve muhafazakâr kesime karşı düşmanca tavır sergilediği, dini paylaşımlarda ve Gazze ile ilgili paylaşımlarda bulunan bir personele, "Gazze paylaşıyorsun oraya git", "Bunların hepsi terörist." dediği, "Az kaldı İsrail bu teröristleri çıkardı kendisi yerleşecek" diye defalarca personelin görüşlerine müdahale ettiği, Bakan hakkında defalarca "Bakanın eşi temizlik şirketi kurmuş" "Bunlar hepsi hırsız.", "Bunlar şerefsiz.", "Namaz kılanlar bak neler yapıyor." dediği, Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümet hakkında da "Bunlar hırsız", "Serefsiz", "Bunlar adi.", "Namaz kılanlar şöyle böyle." dediği ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 16.02.2026’da şikayet edildi.

Şikayette bulunan kişinin Kuruluş Müdür Yardımcsı Hasan Toprak’ ı sözleri nedeniyle uyardığı, "herkesin görüşünün kendine ait olduğu, bunları bizim yanımızda konuşma, kimse senin içkine ya da kumarına karışıyor mu?" dediği için bir tartışma yaşadıkları, bir şoför arkadaşının sırf kendi görüşünü onun yanında açıkladığı için yaklaşık bir yıl boyunca mobine maruz kaldığı, müdür vekâleti aldığı zamanlarda özellikle kendisine mobing uygulamaya başladığı, açığının, hatasının peşine düştüğü, kaçta geldiği, nereye gittiğini takip ettiği, Gazze ve mobing olayını, ayrıca Bakan ile ilgili olayı Kurum Müdürü Nilüfer Erten'e ayrı ayrı zamanlarda anlattığı, Kurum Müdürü Nilüfer hanım tarafından Hasan Toprak’ ın iki kez sert bir şekilde uyarıldığı ancak Hasan Toprak’ ın başkalarının yanında konuşmaya devam ettiği, bu durumu kendisine başka arkadaşlarının da anlattığı, benzer davranışlar sergilemeye devam ettiği belirtildiğinden 23.02.2026 tarih ve 20018837 Valilik Oluru ile iki Muhakkik görevlendirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA 24 ŞUBATTA AÇILDI

24.02.2026 tarihinde Kuruluş yazısıyla Müdürlüğe ulaşan dilekçede bu kez Hasan Toprak’a ait dilekçede özetle; M. Ş. B.isimli personelin, Kuruluş Müdürünün odasında kuruluş müdürü ile kendisi ve ayrıca 2 personelin daha bulunduğu bir esnada personele mobing, insanların dini vecibelerine engel olmak, ülkenin idarecilerine hakarette bulunmak yönünde kendisine yönelik asılsız iddialarda bulunduğunu belirtilerek gerekli idari ilmelerin yapılmasını talep etmiş, dilekçe 26.02.2026 tarih ve 20161824 sayılı olur ile dosyaya derç edilmiş. Muhakkikler tarafından düzenlenen 28.04.2026 tarihli dilekçede soruşturmada yapılan ilk tespitlere göre soruşturmanın selameti açısından, saptanan hususlar nedeniyle görevi başında kalması sakıncalı görülen Hasan Toprak’ın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137'nci maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmasının uygun olacağının değerlendirildiği belirtilerek görevden uzaklaştırma talep edilmiş buna istinaden 29.04.2026 tarih ve 21060835 tarihli Valilik Oluru alınmış karar aynı gün Toprak’a iletildi.