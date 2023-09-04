  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Parti'den mi, CHP’den mi seçimlere gireceği netleşmemişti! Mansur Yavaş aday olacağı partiyi açıkladı

Putin'den Türkiye bombası

Gizemli bir şirket ve milyarderler buradan gizlice arsa ve arazi topluyor! Her yere ev dikeceler

Bahçeli’ye büyük jest! Sana da bu yakışırdı Devlet Baba

Türk aile şirketlerinin yüzde 80’i ilk kuşakta batıyor: Japonya'daki şirketin yaşını duyanlar 'vay be' diyor

İnşasında gaz beton kullanılan 100'den fazla okul kapatılacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, az önce açıkladı! Milyonları ilgilendiriyor! Yeni dönemde bütün sınıflarda bu yasak olacak

Bilal Erdoğan'dan İYİ Partili Turhan'a tarihi ayar! Baktı kaldı

Ankara semalarında akıl almaz kaza: F-4 savaş uçağından kopan parça yere çakıldı

BAE'den skandal karar! Bir bu eksikti! İyi halt ettiniz
Tarım Zeytin ağaçları saksıya girdi
Tarım

Zeytin ağaçları saksıya girdi

Yeniakit Publisher
2023-09-04 16:55:00 -
Zeytin ağaçları saksıya girdi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, fidan üreticisi Yunus Göç’ün saksıya diktiği zeytin ağaçları ilgi gördü. Ağaçların yaklaşık 15 yaşında olduğunu anlatan Göç, zeytin ağaçlarının süs olarak kullanılmasına karşı olduğunu söyledi.

Ören-Akçay yolunun Denetko girişinde fidan üretimi yapan Yunus Göç’ün saksılara diktiği zeytin ağaçları ilgi gördü. Ağaçların seyreltme sırasında arazilerden söküldüğünü anlatan Göç, hepsinin yağlık çeşitlerden oluştuğunu söyledi. 14 yıldan beri fidan üretimi yaptığını anlatan Yunus Göç, “İşletmemizde 500’e yakın çeşit bulunmaktadır. En çok da fıstıkçamı fidanı üretiyoruz. Edremit Körfezi’nde, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarını üretilmektedir. Bunun için de yöremiz için zeytin ağaçları çok önemlidir. Biz de bazı arazilerde seyreltme sırasında sökülen zeytin ağaçlarını saksılara diktik. 15 yaşında olan bu ağaçlar ilgi gördü. Bazıları bunları süs ağacı olarak kullanmaktadır. Ben buna da karşıyım. Araziye dikilecek bu ağaçlar ürün vermeye hazırdır” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23