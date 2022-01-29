Zeyrek yalakalıkta vites yükseltti! Tutmayın küçük enişteyi
Ekrem İmamoğlu'nun basındaki en hararetli savunucularından Deniz Zeyrek, İBB Başkanı'nın "balıkçı" rezaletini sıvamaya çalışırken komik duruma düştü. Zeyrek, Sözcü gazetesindeki köşesinde, İmamoğlu'nu "film kahramanı"na benzetti.
Ekrem İmamoğlu'nun basındaki en hararetli savunucularından Deniz Zeyrek, İBB Başkanı'nın "balıkçı" rezaletini sıvamaya çalışırken komik duruma düştü. Zeyrek, Sözcü gazetesindeki köşesinde, İmamoğlu'nu "film kahramanı"na benzetti. İşte "komedi filmi" tadındaki o yazının ilgili bölümü:
"Hani korku ve gerilim filmlerinde bir sahne olur ya… Filmin kahramanları saklanmış, yakındaki tehlikeden kaçmaya çalışır.
O tehlike kimi filmde dinozorlar, kimi filmde ise piranalar, köpek balıkları, zombiler ya da uzaylılardır. En ufak bir çıtırtı, kan damlası, koku, filmin kahramanlarını o tehlikenin hedefi haline getirir.
O da ne? Bir aksilik, karanlıkta üzerine basılan bir çalının çıtırtısı, bir hapşırık, daha önce açılmış bir yaradan sızan kan damlası o tehlikeyi kahramanların üzerine çeker. Önce biri, sonra diğerleri ve kovalamacalı gerilim başlar.
Türkiye’de son dönemde olup bitenleri hep o sahnelere benzetiyorum. Hayatımız sanki benzer kovalamacaların yaşandığı bir TikTok filmi: Zayıflar kaçıyor, güçlüler kovalıyor.
Son zamanlarda, ne yalan söyleyeyim, en popüler film “En kahraman Ekrem”.
Gün geçmiyor ki; İstanbul Büyükşehir Belediyi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun baş kahraman olduğu bir gerilim sahnesi izlemeyelim. Ekrem İmamoğlu koşuyor, iktidar ordusu kovalıyor. (...)"