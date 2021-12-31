Zeyrek kuşu gibi Pensilvanya’lara uçan Deniz Zeyrek güldürdü

Sözcü gazetesinin kalemşörü Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atanacağına yönelik iddialar bizzat hükümet yetkilileri tarafından yalanlanmasına rağmen, kafasındaki senaryoyu hayata geçirdi. "Eğer'li-meğer'li" yazısında, İBB'ye kayyım atanması halinde Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye’nin en güçlü siyasi figürü haline geleceğini iddia eden Zeyrek, bu iddiasına gerekçe olarak da Selahattin Demirtaş'ı gösterip komik duruma düştü. İşte, bir zamanlar hem Kemalist pozları kesip hem Fetullah Gülen’le aynı kareye girmek için zeyrek kuşu misali kanatlanıp da Pensilvanya’lara uçan Deniz Zeyrek'in "Şıracının şahidi bozacı" dedirten o yazısı:

"İktidar mensupları İBB’nin elemanları arasında terör iltisaklılar olduğunu iddia ederken bir kaşık suda fırtına koparıyor.

İktidar cenahında İmamoğlu’nun görevden alınması, yerine de kayyum atanması dahi konuşulmaya başlandı.

Peki bunu yaparlarsa ellerine ne geçer?

Hiçbir şey!

Tersine siyasi sonuçları, tahmin edemeyecekleri kadar ağır olur.

Zaten CHP tabanında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan “aday İmamoğlu olsun” diyen ciddi bir kesim var.

İstanbul seçimlerini iki kez kazanan ve böyle bir gerekçeyle görevden alınan İmamoğlu’nu artık kimse tutamaz.

İmamoğlu’nu kıskançlıktan bir kaşık suda boğmak isteyen CHP’liler dahi, İmamoğlu’nun etrafında kenetlenir.

HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş beş yıldır çok ciddi suçlamalarla cezaevinde tutulduğu halde bugün nasıl milyonları yönlendirebiliyorsa, böyle bir mağduriyetin ardından İmamoğlu, Türkiye’nin en güçlü siyasi figürü haline gelmez mi?"