Zeynep Gül Yılmaz: “Asıl Kürt düşmanı HDP’dir”

Oğuzhan Gültekin Ankara

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadelerini manipüle edip, iktidarın geçmişten bu yana toplumu ayrıştırmak, Kürt düşmanlığı ve buna bağlı bir terörist algısı oluşturarak kendi tabanını konsolide etmeye çalıştığını belirterek, AK Parti'yi ülkeyi ve toplumu ayrıştırmakla suçlamasına tepki geldi. Tartışmayla ilgili Akit’e konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Erdoğan’a bu iftiralar çaresizliklerinin tezahürü

“Bu onların kendi saçmalıkları. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız ve partimiz böyle bir olay için çalışmadı, çalışmaz. Biz her zaman vatandaşlarımıza eşit davranan, ülke menfaatleri için çalışan bir parti olduk. Güneydoğuda bulunan vatandaşlarımız bizi seviyorlar. Biz de parti olarak onları seviyoruz. Yıllarca HDP’nin elinde olan belediyelerin neler yaptıklarını gördüler. Bizim atadığımız kayyımların neler yaptığını gördüler. Ayrıca her vatandaşımız bize oy verecek diye bir şey yok. İsteyen istediğine verebilir. Özgür bir ülkede, demokratik bir seçim yapılıyor. Bizim bütün vatandaşlarımız bizim başımızın tacı. Cumhurbaşkanımız mitinglerde gerçekleri söylüyor diye kendilerine yediremiyorlar. HDP ayrı bir partidir. Kürt vatandaşlarımız onlardan ayrıdır. Asıl onlar kendilerini Kürt vatandaşlarımız ile aynı kefeye koyarak insanları ötekileştiriyor, ülkede ikilik çıkarmaya çalışıyor. Bu tür söylemler onların bölgede yaşadıkları çaresizlikten kurtulmak için attıkları iftiralardır.”