0553 313 94 23

Zeynep Gül Yılmaz: “Asıl Kürt düşmanı HDP’dir”

Başkan Erdoğan'ın ifadelerini manipüle eden HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin suçlamalarına AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'den tepki geldi.

09 Mart 2019 Cumartesi 11:15
Zeynep Gül Yılmaz: “Asıl Kürt düşmanı HDP’dir”

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadelerini manipüle edip, iktidarın geçmişten bu yana toplumu ayrıştırmak, Kürt düşmanlığı ve buna bağlı bir terörist algısı oluşturarak kendi tabanını konsolide etmeye çalıştığını belirterek, AK Parti'yi ülkeyi ve toplumu ayrıştırmakla suçlamasına tepki geldi. Tartışmayla ilgili Akit’e konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

Erdoğan’a bu iftiralar çaresizliklerinin tezahürü

Bu onların kendi saçmalıkları. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız ve partimiz böyle bir olay için çalışmadı, çalışmaz. Biz her zaman vatandaşlarımıza eşit davranan, ülke menfaatleri için çalışan  bir parti olduk. Güneydoğuda bulunan vatandaşlarımız bizi seviyorlar. Biz de parti olarak onları seviyoruz. Yıllarca HDP’nin elinde olan belediyelerin neler yaptıklarını gördüler. Bizim atadığımız kayyımların neler yaptığını gördüler. Ayrıca her vatandaşımız bize oy verecek diye bir şey yok. İsteyen istediğine verebilir. Özgür bir ülkede, demokratik bir seçim yapılıyor. Bizim bütün vatandaşlarımız bizim başımızın tacı. Cumhurbaşkanımız mitinglerde gerçekleri söylüyor diye kendilerine yediremiyorlar. HDP ayrı bir partidir. Kürt vatandaşlarımız onlardan ayrıdır. Asıl onlar kendilerini Kürt vatandaşlarımız ile aynı kefeye koyarak insanları ötekileştiriyor, ülkede ikilik çıkarmaya çalışıyor. Bu tür söylemler onların bölgede yaşadıkları çaresizlikten kurtulmak için attıkları iftiralardır.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 11:15
  1. Ankara
  2. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Kürt düşmanlığı
  5. AK Parti
  6. Akit
  7. AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz
  8. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Protokolden şehit annesine ziyaret
    1. Protokolden şehit annesine ziyaret
    2. Adana’da çarpışan 2 tır cayır cayır..
    3. Sosyal medya yıkıldı! Melih Gökçek'ten..
    4. İstanbul’da güneş yüzünü gösterdi,..
    5. ATO’da ihracatta devlet destekleri..
    6. ETSO heyeti Sofya İnşaat Fuarı’nda
    7. Düzce’de ev satışları düşüşte
    8. Bu haftanın sinema filmleri | Vizyona..
    9. ABD'de çift motorlu uçak göle düştü! 5..
    10. Oktay Yılmaz’dan kadınlara tam destek
    11. Ortaokul'da inanılmaz olay! Sınıf..
    12. Gediz Elektrik Kariyer Günlerinde..
    13. Diş etinde oluşan iltihaplanmaların..
    14. İstanbul Girls Orchestra’sından..
    15. "En çevreci seçim kampanyasını..
    16. Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan..
    17. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif..
    18. Modanın kalbi Dubai’de attı
    19. (özel) Dünya Kadınlar Günü’nde 50 tane..
    20. Öz Taşıma İş’ten kadın üyelerine hediye
    21. Ak Parti’li vekilden Bursa’da sulama..
    22. Yer: Atatürk Havalimanı! Yolcunun..
    23. Boyner’den bahar kampanyası
    24. Zeynep Gül Yılmaz: “Asıl Kürt düşmanı..
    25. Atık yağlar da Çevreci Komşu Kart’ta
    26. Bim aktüel 15 Mart 2019 indirim..
    27. Esnaf tuz ve şeker oranı..
    28. Tam 10 yıl uğraştılar, sonunda bu hale..
    29. Başkan Eşkinat Ferhadanlılı kadınlarla..
    30. Bozbey Artvinliler’in coşkusuna ortak..
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl vermeye kalktı!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı