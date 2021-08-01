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Yaşam Zeynep Gamze Özçelik'ten insanlığımızı sorgulayacak paylaşım!
Yaşam

Zeynep Gamze Özçelik'ten insanlığımızı sorgulayacak paylaşım!

Zeynep Gamze Özçelik, Instagram hesabında orman yangınıyla ilgili paylaşımda bulundu. Özçelik, 'Doğa kendini yenilecek elbet ama insanların kalplerini nasıl temizleyeceğiz?' ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 15:03:00 -
Zeynep Gamze Özçelik'ten insanlığımızı sorgulayacak paylaşım!

Umuda Koşanlar Derneğinin kurucusu Zeynep Gamze Özçelik, sosyal medya hesabında yaptığı yardımlarla birçok kez gönülleri fethetmişti. Şimdilerde ise yeni bir bağış kampanyası içerisinde olmadığını takipçilerine duyurarak, bunu gerçekleştirmemesinin asıl sebebini anlattı.

Aynı anda birçok ilde çıkan orman yangınları sebebiyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade eden Gamze Özçelik, Instagram hesabının story bölümünde şu notu düştü:

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Yorumlar

Vedad

Allah senden ebeden razı olsun. Hakk'ın çizdiği sınırların içine girince ne kadar da nurlu bir mümine oldun. Maşaallah.
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