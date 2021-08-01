Zeynep Gamze Özçelik'ten insanlığımızı sorgulayacak paylaşım!

Umuda Koşanlar Derneğinin kurucusu Zeynep Gamze Özçelik, sosyal medya hesabında yaptığı yardımlarla birçok kez gönülleri fethetmişti. Şimdilerde ise yeni bir bağış kampanyası içerisinde olmadığını takipçilerine duyurarak, bunu gerçekleştirmemesinin asıl sebebini anlattı.

Aynı anda birçok ilde çıkan orman yangınları sebebiyle derin bir üzüntü içerisinde olduğunu ifade eden Gamze Özçelik, Instagram hesabının story bölümünde şu notu düştü: