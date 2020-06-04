  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zeyna ve Zeus’un katıldığı operasyonda 82 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:20:10 -
Zeyna ve Zeus’un katıldığı operasyonda 82 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda 82 kilo 155 gram eroin ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpekleri Zeyna ve Zeus’un da katıldığı detaylı aramada, 8 adet karton koli içerisinde dış yüzünde “kireç önleyici” yazılı paketler içerisine zulalanmış 249 paket halinde toplam 82 kilo 155 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan İ.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.


Sergilenen uyuşturucu paketleriyle Diyarbakır’da şehit edilen Polis Memuru Atakan Arslan’ın ismi yazılarak anıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı