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Zeybekci seçimini yaptı!

Cumhur İttifak'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci eşiyle birlikte oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 10:55
Zeybekci seçimini yaptı!

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugüne kadar milletin iradesi üzerinde hiçbir irade tanımadıklarını belirterek, "Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır." dedi.

Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci ve çocuklarıyla oyunu kullanmak için Şehit Polis Mehmet Çelik Ortaokulu'na geldi. Zeybekci'ye AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Zeybekci, dört aylık seçim kampanyası sonunda oy kullandıklarını dile getirdi.

Zeybekci, "Milletimizin iradesi üzerinde bugüne kadar hiçbir irade tanımadık. Milletimizin vereceği karar bizim için saygı göstereceğimiz bir karar olacaktır. Milletimiz isabetli karar verecektir. Temenni ediyoruz ki İzmir'imiz 21. yüzyıldaki şehirler yarışındaki yerini alsın diye gayret gösterdik. Sonuçları itibarıyla da İzmir'imiz için hayırlı olan dolayısıyla Türkiye'miz için hayırlı olan seçim sonuçları çıksın inşallah diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İzmirlilere şunu diyoruz. İzmir kazansın. Oyunuzu sadece ve sadece kendinize, İzmir'inize ve geleceğinize verin diyorum." diye konuştu.

Aysen Zeybekci de kazananın İzmir olmasını dilediklerini ifade etti.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 10:55
  1. Aydın
  2. İzmir
  3. Nihat Zeybekci
  4. seçim

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