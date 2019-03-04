Zeybekci: "Dertler bitecek"

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar ve Selçuk Şirince’de esnafı ziyaret ederek dertlerini, beklentilerini dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Zeybekçi, "Dertler bitecek” dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Seferihisar ve Selçuk Şirince’de esnafı ziyaret etti. Seferihisar’da yanına gelen bir kişinin, "Bugüne kadar AK Parti’ye oy vermedim, artık bundan sonra yanınızdayım üzerimize düşen neyse yapmaya hazırım" demesi üzerine Zeybekci, “Şimdiye kadar kimseye oyunuzu şöyle yapın böyle yapın demedim, oyunuzu ilçenize, İzmir’e, kendinize aklınıza verin diyorum” karşılığını verdi.

Sanayi sitesinde dolaştığı esnaf, ilçeye hizmet gelmemesinden şikayet etti. Aziz Kocaoğlu’nu öven bir esnaf, "Seferihisar’da yapılan tüm hizmetler Aziz Kocaoğlu’yla programa aldırdığımız projeler. Tunç Soyer gelse ben de iki tane şunu yaptım dese anlından öpeceğim. Paramız da kalmadı” dedi.

Esnaftan, “Bağlantı yollarımız yok, 35 yıl oldu sanayi kurulalı bu problem hala çözülemedi”, “Balıkçı barınağına ihtiyacımız var, sanayide arabadan çok tekne oluyor”, “Su faturaları yüksek geliyor şu duruma el atın”, “CHP adayının fuarı özelleştireceğiz sözüne hiç şaşırmadık, İzmirliler ne yapar bilemiyoruz”, “Biz burayı kurtardık, darısı İzmir’in başına” sözlerini işiten Zeybekci, çözüm için aday olduğunu söyledi. Projelerinin arasında balıkçı limanlarının yer aldığını bunlardan birinin Seferihisar’da hayata geçirileceğini aktaran Zeybekci, “İçlerinde tekne barınma yerleri, bakım onarım yerleri, ürün soğuk hava bölümleri, işleme bölümleri bulunacak” açıklamasını yaptı.

Sanayide karşılaştığı çiftçiyle sohbet ederek tütün dikmeden önce toprağa yaptıkları uygulamaları anlattı. Bir gencin cep telefonundaki arı sokma videosunu izledi. Marangozhanede, yapılan işlemlerle ilgili iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Selçuk ziyareti

Şirince’de bir grup ilkokul öğrencisiyle Zeybekci’nin diyaloğu gülüşmelere neden oldu. Zeybekci’nin ismini öğrendikten sonra görevini merak eden öğrenciler, "cumhurbaşkanı mı”, “belediye başkanı mı” gibi sorular yöneltti. Selçuk ilçesinde mandalina ve şeftali ağaçlarını budayan çiftçilerin yanına giderek sohbet eden Zeybekci, kendisinin de tütün tarlalarında büyüdüğünü anlattı. Çiftçilerle sohbet eden Zeybekci, kurumuş dalların budanmasına yardım etti, çalışanlara baklava ikram etti. Menderes Deresi’nin kirliliğinden şikayet eden çiftçiler, “Eskiden burada balık tutuluyordu, şimdi kokudan, kirden yanına yaklaşılmıyor. Daha önce tarlaları Menderes nehrinden aldığımız suyla suluyorduk, kirlilik nedeniyle artık kuyudan su çekiyoruz. Menderesin durumuna bir çözüm bulunmalı. Ayrıca arazi yollarımızın yapılmasını da istiyoruz” diyerek beklentilerini iletti.

1 Nisan’dan itibarın bölgedeki tüm tesislerin arıtmalarına bakacaklarını ve nehrin kirliliğinin önüne geçeceklerini bildiren Zeybekci, şunları söyledi:

"Dünya nereye dönerse dönsün tarım, hayvancılık, temiz su, temiz toprak her zaman önemli olacak, bunları altın versen alamayacaksınız ileride. Tüm bu suları halledeceğiz. Yolları yapacağız en uzak en ücra yere kadar. Bölgemizde üretilen bütün ürünlerle ilgili sıkıntıya düşüldüğünde belediye bünyesinde kuracağımız şirket çiftçimize destek olacak. Ürünleri toparlayacak, Türkiye pazarına sürecek. Zarar ederse o edecek çiftçi ayakta duracak. İhtiyaç duyulan her şeyi toptan peşin alacak, çiftçiye vadeli satacak. Kooperatifleşmelisiniz, tarım krediyle kooperatif muhatap olmalı.”

"Selçuk-Efes Festivali canlanacak"

Selçuk ilçesinde AK Parti’nin Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi’nin proje tanıtım organizasyonunda vatandaşlara seslenen Zeybekci, 2024’teki İzmir hayaliyle yola çıktıklarını söyledi. 2019 sonuna kadar Selçuk’ta doğalgazın gitmediği yer kalmayacağını, yapacakları çalışmalarla Menderes Deresi’nin eski haline kavuşacağını ve balık tutulur hale geleceğini bildiren Zeybekci, "Eğer mahkeme engeli olmazsa, 2019 bitmeden TOKİ konutlarına başlanacak, Selçuk Devlet Hastanesi projesine de başlanacak, otopark sorunu çözülecek” sözünü verdi.

Zeybekci, 11 yasında Selçuk’a geldiğini, müze, Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Efes Festivali’ni burada öğrendiğini aktararak şunları söyledi:

"Şirincesi, Efesi, Meryem Ana’sıyla daha zengin bir ilçe var mı? Bu zenginlik içinde fakirliğe razı mısınız? Selçuk yeniden o festivallerine kavuşacak. Selçuk tarımda, turizmde ekonominin zirvesine gelecek.”

"Biz sözlerini unutanlardan değiliz"

Zeybekçi, “İzmir’de belediye bünyesinde hayata geçireceğimiz projeyle 20 bin kadına istihdam sağlayacağız. Türk halısı merkezi olacak burası. Atölyeler kuracağız buradaki kadınlarımızın stopajını sigortasını biz ödeyeceğiz. Halı dokutmak isteyen ipliği ve modeli getirecek, parasını ödeyerek ürünü alacak. Biz verdiği sözleri unutanlardan değiliz. Bu ülkede, İzmir’de siyaseten bu sokaklarda başı dik, anlı açık yürüyecek biri varsa Cumhur İttifakı’dır" diye konuştu.

STK’larla bir araya geldi

Selçuk’taki STK temsilcileriyle bir araya gelen Zeybekci, hedeflerinde İzmir ve Selçuk’un hak ettiği yere gelmesi olduğunu ifade ederek, projeleri hakkında bilgi verdi, sorunlar ve taleplerle ilgili bilgi aldı. Denizli’deki adaylığı döneminde 77 proje açıkladığını, fakat belediye başkanlığı döneminde çok daha fazlasını hayata geçirdiğini aktaran Zeybekci, İzmir’de de yeni projeler üreteceklerini bildirdi. Zeybekçi daha sonra Tüm Emekli Polisler ve Özel Harekatçılar Derneğinin yemeğine katıldı.