SGK denetimleri artırdı: Sigortasız işçi çalıştırana ağır ceza

Ceza 40 Bin TL’den Başlıyor: İşverenleri en çok ilgilendiren başlıklardan biri uygulanacak idari para cezaları oldu. SGK’nın açıklamasına göre, bir çalışanın yalnızca bir gün sigortasız çalıştırıldığının tespit edilmesi halinde en az 40 bin lira idari para cezası uygulanabilecek. Bu ceza, kayıt dışı istihdamla mücadelede caydırıcılığı artırmayı hedefliyor. Kurum, sosyal güvenlik yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlerin yalnızca bugünkü ceza tutarlarıyla değil, ilerleyen süreçte ortaya çıkabilecek ek maliyetlerle de karşılaşabileceğini hatırlattı. Özellikle uzun süreli sigortasız çalıştırma durumlarında ceza yükü çok daha ağır hale gelebiliyor. Altı Aylık Sigortasız Çalışma Maliyeti Katlanıyor: SGK idari para cezaları, yalnızca sigortasız işçi çalıştırılmasıyla sınırlı kalmıyor. Kurum, sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin uzun vadede işverenler açısından çok daha yüksek maliyetlere neden olabileceğini belirtti. Açıklamada, altı ay boyunca sigortasız çalıştırılan bir personel nedeniyle oluşabilecek ceza tutarının, normal şartlarda ödenmesi gereken primlerin yaklaşık beş katına ulaşabileceği ifade edildi. Bu nedenle işverenlerin kayıt dışı çalıştırmayı kısa vadeli bir kazanç gibi görmemesi gerektiği vurgulandı. SGK’ya göre bu uygulama, hem yasal hem de mali açıdan ciddi risk taşıyor. Yabancı Çalışanlar İçin Çalışma İzni Şart: SGK uyarılarında yabancı işçi çalıştırma konusu da öne çıktı. Türkiye’de fiilen çalışacak, staj yapacak veya mesleki eğitim görecek yabancı uyruklu kişilerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen resmi çalışma iznine sahip olması gerekiyor. Çalışma izni bulunmayan yabancı işçi çalıştırılması halinde hem işverenlere hem de mevzuata aykırı şekilde çalışan kişilere idari yaptırım uygulanacak. Bu kapsamda çalışma izni olmayan yabancı işçi çalıştıran işverenlere kişi başına 56 bin lira idari para cezası kesilebilecek. Kendi adına kayıt dışı çalışan yabancı uyruklu kişiler için ise 45 bin lira ceza uygulanabilecek.