Zeybeğin son adımı hayatını kurtardı: başkan saniyelerle ölümden döndü

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen halk etkinliğinde, eğlence dolu anlar bir anda yerini korku ve paniğe bıraktı. Sahneye zeybek oynamak için çıkan Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, dev ekranın ve sahne platformunun devrilmesinden saniyelerle kurtularak facianın eşiğinden döndü.

Performans tam not aldı, fırtına felaketi getirdi

Kuyucak semt pazarında gerçekleştirilen ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, Belediye Başkanı Uğur Doğanca zeybek oynamak üzere sahneye davet edildi. Başkan Doğanca’nın sergilediği performans izleyenlerden büyük alkış topladı. Ancak oyununu tamamlayıp sahneden indiği sırada, aniden bastıran şiddetli fırtına etkinlik alanını savaş alanına çevirdi.

Mucize kurtuluş kamerada

Başkan Doğanca’nın sahneyi terk etmesinden sadece saniyeler sonra, dev LED ekran ve sahne kurulumu büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Doğanca’nın az önce üzerinde bulunduğu alanın enkaz altında kaldığı o dehşet anları, bir vatandaşın amatör kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin yüreğini ağzına getiren olayda, başkanın sahneden zamanında inmesi muhtemel bir ölümü engelledi.

Ucuz atlatılan kazanın ardından yetkililer alanda güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

