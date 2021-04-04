'Zevzeklik' demişti, bu hamleyi yapmadı! Meral Akşener'e sert çıkış

104 emekli amiral gece yarısında Montrö sözleşmesiyle ilgili olarak sözde bir bildiri yayınladı. Skandal bildiriye büyük tepki yağarken, İP'liler, ihanet bildirisine arka çıktı.

İP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum." ifadeleriyle bildiriye destek oldu.

İP Genel Başkanı Meral Akşener ise gün içinde yaptığı açıklamada, "Emekli amirallerin canı sıkılmış, bildiri yayınlamışlar. Bu bir zevzekliktir" dedi.

Meral Akşener'e AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan sert tepki geldi.

"İki yüzlülük yapıyor"

Özalan, Twitter hesabından, Aytun Çıray'a yolladığı mesajında, Akşener'i şu sert sözlerle eleştirdi:

"Genel Başkanınız Meral Akşener size "Zevzek" dedi. Fakat üzülmeyin hâlâ sizi görevden almadığına göre yine iki yüzlülük yapıyor. Anlayışla karşılarsınız herhalde, seversiniz siz de iki yüzlülüğü. @TCAytunCiray"