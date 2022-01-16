'Zevzek' Aytun Çıray'la 'kolpacı' Uğur Dündar buluştu

CHP yandaşlığıyla bilinen, ancak kendisini "ilkeli gazeteci" olarak lanse etmekten çekinmeyen Uğur Dündar, en az kendisi kadar "ilkeli(!)" bir siyasetçi olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'la bir röportaj yaptı. Dündar, Çıray'ı "Engin devlet deneyimine sahip bulunan, analiz ve öngörüleri doğru çıkan başarılı politikacı" diye takdim ederken, 104 emekli amiralin ortak imzası ile yayımlanan ve Meral Akşener’in “zevzeklik” diye nitelediği 'darbe' imalı bildiriyi destekleyen İYİ Partili isim ise Türk basın tarihinin gelmiş geçmiş en büyük kolpacılarından biri olan Dündar'ı "usta gazeteci" olarak pazarlamaktan utanmadı. İşte "Körler sağırlar birbirini ağırlar" dedirten o röportajın ilgili bölümü:

"Değerli okurlarım,

Türkiye çok çetin ve karmaşık bir seçim sürecine girdi. Cumhuriyet tarihinin bu en kritik ve önemli seçimine giden yolda neler yaşayabileceğimizi, engin devlet deneyimine sahip bulunmasının yanı sıra, analiz ve öngörüleri doğru çıkan başarılı politikacı, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray'la konuştuk.

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UĞUR DÜNDAR (U.D.): Sayın Çıray, kritik dönemlerde sizinle ilginç söyleşiler yaptık. Şimdi de sizin deyiminizle çok zorlu, karmaşık ve uzun bir seçim sürecine girdik. Geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanının mevcut anayasaya göre üçüncü kez seçilebilme koşulu üzerinde yoğunlaşmış ve “Cumhur İttifakı'nın gönlüne göre seçim tarihi belirlemesi hayaldir” demiştiniz. Bu düşüncelerinizde bir değişim oldu mu?

AYTUN ÇIRAY (A.Ç): Öncelikle ifade etmeliyim ki, sizin gibi usta bir gazeteci ile söyleşiler yaparak adeta tarihe notlar düştük. Müteşekkirim. Sayın Dündar, Cumhurbaşkanının mevcut Anayasa'nın 101. maddesi gereğince yeniden aday olması esasen imkânsız. Bunu en erken seslendiren siyasetçilerin başında geldiğimi zannediyorum. Sayın Erdoğan'ın aday olabilmesinin yegâne yolu, 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alınmasıdır. Ancak Sayın Erdoğan buna olağanüstü mücbir şartlar olmadıkça hiçbir şekilde razı olmaz. Nitekim Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Meclis'e gönderdiği Sayın Erdoğan'ın asıl mazbatasındaki “13. Cumhurbaşkanı” ibaresinin, mazbata değiştirilerek kaldırılması bunun işaretidir. (...)"