0553 313 94 23

Zeugma Müzesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep Zeugma Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 14:32
Zeugma Müzesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep Zeugma Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.


Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar Bayram Tatilini Gaziantep Zeugma Müzesi’ni gezerek geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Amerika’dan Türkiye’ye getirilen Çingene Kızının kayıp parçaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Mezopotamya’da yaşamış eski uygarlıklara ait eserleri inceleyen vatandaşlar, müzenin çok etkileyici olduğunu söyledi.


Tarihi eserleri görmenin çok heyecanlı olduğunu söyleyen vatandaşlar , “Korunabilmiş eserleri incelemek çok heyecan verici. Uzun zamandan bu yana görmeyi arzu ediyorduk. Çok etkilendik, çok hoş. Böyle bir müze olması bizi de sevindiriyor. Bayramın ikinci gününde kalabalığın olması, insanların merak ederek gelmeleri, müze kültürünün de gelişmesi açısından çok sevindirici” ifadelerini kullandı.


Arkadaşları ile Kars’tan Zeugma Müzesi’ni görmeye geldiklerini belirten Sonnur Taşdemirci, “Bayram tatilinde Zeugma Müzesi’ni görmek için arkadaşlarla birlikte Kars’tan Gaziantep’e geldik. İlk defa Gaziantep Zeugma Müzesi’ne geliyorum. Çok beğendim. Gaziantep hem şehir olarak hem de Zeugma Müzesi ile çok güzel. Muhteşem bir şehir diyebilirim” dedi.


Uzun bilet sırasına rağmen sırada bekleyen vatandaşlar, “İlk defa geliyoruz. Bu şehirde bir kültür olduğunu göstermek istiyoruz. Aynı zamanda ilginç gelen şeyler var. Burada yaşamalarına rağmen yani Fırat Nehri kenarında yaşamalarına rağmen yunus balığı çizmişler veya deniz hayvanlarını resmetmişler. Bunlarda bu topraklarda yaşayan insanların bilgi birikimi olduğunu gösteriyor. Bunları görmek, öğrenmek için geldik” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 14:32
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Çevre Günü
    1. Dünya Çevre Günü
    2. Trump'tan İran'a askeri harekat..
    3. Şehir tehlikede! Çöl bölgelerinden..
    4. Saadet Partisine bayram ziyaretleri
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Yıldırım..
    6. 9 günlük tatilde Didim’e tatilci akını
    7. Bahçeli: "(İstanbul seçimi) İki aday..
    8. CHP Teşkilatı bayramlaştı
    9. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu..
    10. James Rodriguez, Bayern Münih'ten..
    11. Hatay'da bayram ziyaretinden dönen..
    12. Bahçeli: "(İstanbul seçimi)..
    13. Kuzey Kore'de halka kritik çağrı!
    14. Balıklıgöl’deki suyun tarihi yolculuğu
    15. Türkiye-Fransa maçını Sloven hakem..
    16. Kırklareli’de süne ile mücadele..
    17. Fiyatlar piyasa altında! Kapış kapış..
    18. AB'den İtalya için bomba karar!
    19. Selendi protokolü bayramlaştı
    20. Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı,..
    21. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör..
    22. Huzurevinde bayram coşkusu
    23. Doğanın küçük canlılarını fotoğrafladı
    24. Kente uyuşturucu sokmaya çalışan..
    25. 22 yıl sonra buluştular
    26. Devlet Bahçeli'den ortak canlı yayın..
    27. Filistinliler bayramı hüzünle kutluyor
    28. İnşatta mahsur kalan kedi kurtarıldı
    29. Zeugma Müzesi’ne ziyaretçi akını
    30. Çakırhöyük Beldesinde traktör ve su..
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor