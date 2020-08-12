ZES, Türkiye faaliyet planını açıkladı. Elektrikli araç sahiplerini heyecanlandırdı!

Türkiye'nin öncü elektrikli şarj istasyonları kuruluşu ZES, Türkiye'deki faaliyet planlamasını açıkladı. 2022 son çeyreğinde yollarda olması planlanan Türkiyenin ilk yerli ve milli aracı olacak olan TOGG için altyapı çalışmaları devam ederken hibrid ve tamamen elektrikli otomobilleri trafikte daha fazla görmeye başladık. Ülkemizdeki elektrikli araçların sayısının artması için en büyük ihtiyaçların başında, daha fazla şarj istasyonu geliyor.

ZES Şarj istasyonları 56 ilde!

Zorlu Enerji markalarından ZES, elektrikli araç şarj istasyonları konusunda ülkemizdeki en etkin şirketlerden. Elektrikli araç şarj istasyonlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir, Muğla ve Balıkesir gibi başta ağırlıklı büyük şehirler olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrini birbirine bağlayan ZES hem ikinci yılını hem de bayramı aynı anda 100 yeni lokasyon açarak kutladı.

Bu şarj istasyonları sayesinde sürücülerin Ege ve Akdeniz kıyılarına kesintisiz sürüş yapması mümkün hale geliyor. Rakamlar ile konuşmak gerekirse şu anda 56 şehir ve 268 lokasyonda; 458 soket ile hizmet veriliyor. Bununla sınırlı kalınmayarak istenildiğinde ev ve iş yerlerine özel kurulum da yapılıyor.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak konu hakkında şu ifadeleri kullandı;

“Bugün elektrikli araçlar, dünyanın sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji üretimine geçişinde büyük rol üstleniyor. Elektrikli araç pazarında her geçen gün yenilikler olurken Zorlu Enerji olarak bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Ülkemizde de yerli elektrikli otomobilin tanıtımıyla birlikte bu konuya olan ilgi artmış durumdayken ikinci yaşını kutladığımız ZES markamızla da ülkemizdeki elektrikli otomobil devinimi hızlandırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Son yaptığımız yatırımlarla birlikte yüzde 40 pazar payına ulaştık.”