Eğri minareli Sivas Ulu Cami'de restorasyon: Yeşil çanakların sırrı çözüldü

MERAK EDILEN ÇANAKLAR SÜSLEME AMACIYLA KULLANILMIŞ: Caminin minaresinde bulunan ve kamuoyunda meraka neden olan çanakların kullanım amacını anlatan Mehmet Ali Çalışkan, "Çini, sırlı tuğla, taş veya çeşitli renklerde tuğlanın birlikte kullanılması gibi mimari süslemenin asil unsurlarının yanı sıra aslında bu iş için yapılmamış bir malzeme olan keramik tabak ve çanaklardır. Kelime anlamı çanak olmakla beraber kullanılan keramik, genellikle küçük ölçüde sofra tabağı, çorba kasesi olabilecek kaplardan ibarettir. Anadolu'nun eşsiz mimari yapılarından biri olan 830 yıllık Sivas Ulu Cami minaresi buna eşsiz örneklerden biridir. Keramik çanaklar, minaremizin şerefe kısmında bir süs unsuru olarak kullanılmıştır. Sık sık kullanılan firuze yerine Sivas'ta yeşil renk kullanılmıştır. Restorasyonlarda hız ikinci plandadır. Orijinal olarak yapılabilecek en iyi imalatı yapma hedefimiz var. En hızlı ve orijinaline en yakın şekilde restorasyonu tamamlayacağız. Emeği geçen tüm paydaşlara başta Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Sivas Valisi Yılmak Şimşek'e ve sponsorumuz Sivas Ulu Cami Vakfına teşekkür ederiz" diye konuştu. 2028 yılı içerisinde restorasyonu tamamlanan caminin Ramazan ayı ile birlikte ibadete açılması bekleniyor.