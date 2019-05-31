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Zerzevan Kalesi onlarca karede sergilendi

Diyarbakır’da Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından 4 mevsim karelenen Zerzavan Kalesi ’ne ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.

31 Mayıs 2019 Cuma 14:09
Zerzevan Kalesi onlarca karede sergilendi

Diyarbakır’da Fotono21 Fotoğraf Derneği tarafından 4 mevsim karelenen Zerzavan Kalesi ’ne ait fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.


Mehmet Kılıçoğlu, Ali Düzdemir, Mehmet Masum Süer, Mehmet Serdar Kaya, Sedat Hatısaru, Özlem Seçkin, Veysel Ekinci Veysi Arcagök ve Yusuf Akdemir’in objektifi ile çekilen Zervevan Kalesi’ne ait fotoğraflar sergiye açıldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) konferans salonunda açılan sergiye DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu ve davetliler katıldı. Sergi açılışında açıklama yapan Diyarbakır Fotono21 Fotoğraf Derneği Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, derneklerinin yaklaşık 6 yıldır Diyarbakır’da fotoğraf sanatını gelişmesi ve saklı hazinelerin görünür kılınması için gönüllülük temelinde çalışmalar yaptığını söyledi. Kılıçoğlu, “Fotono21 fotoğraf Derneği olarak 6 yıldır şehrimiz de fotoğraf sanatının gelişmesi ve Diyarbakır’ın saklı hazinelerinin görünür kılınması için gönüllülük temelinde çalışmalar yapmaktayız. Zerzevan Kalesi de fotoğrafladığımız çok özel bir alan. Özellikle Mithras tapınağının bulunması ile dünyanın da yakından takip ettiği bir alan. 1 yıl sürecek olan 4 mevsim Zerzevan Kalesi fotoğrafları serimizin ilkin Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’ndna açtık. Göreve başladığı günden bu yana Ticaret ve Sanayi Odasının koridorlarını sanat galerisi gibi kullanılmasını sağlayan ve derneğimize verdiği destek ile motive eden Mehmet Kaya’ya, kazı başkanı Aytaç Çoşkun’a ve sergimizin açılışına icabet eden İl Kültür Müdürümüz Cemil Alp’e çok teşekkür ederiz. Fotono21 Fotoğraf Derneği olarak 2 Zerzevan Sergisi daha açacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 14:09
  1. fotoğraf
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  3. sanat

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