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Gündem Zerre kadar utanmaları kalmadı... Solculardan "Hakan Atilla" ikiyüzlülüğü
Gündem

Zerre kadar utanmaları kalmadı... Solculardan "Hakan Atilla" ikiyüzlülüğü

Hakan Atilla'nın istifasının ardından solcu basının ikiyüzlülüğü tekrar gözler önüne serildi. Atilla atandığı zaman ABD'nin sözcülüğüne soyunan solcular, istifasının ardından "Biden'a jest için Erdoğan istifa ettirdi" yalanını ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 13:13:00 -
Zerre kadar utanmaları kalmadı... Solculardan "Hakan Atilla" ikiyüzlülüğü

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla istifa etti. Hakan Atilla, dün istifa dilekçisini Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nu sundu ve istifası kabul edildi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Sn. Mehmet Hakan ATİLLA'nın kendi isteğiyle 08.03.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlük görevinden istifa etmesi nedeniyle, 08.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile istifası kabul edilmiştir. Borsamız kararı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na bildirilmiştir.” denildi.

Medyada geniş yer buldu

Hakan Atilla'nın istifası geniş ses getirdi. Türk medyası istifaya geniş yer ayırırken, dış basın da haberi okuyucularına duyurdu.

Sol basın yine ikiyüzlü davrandı

Hakan Atilla'nın istifası, solcuların ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle BirGün ve Cumhuriyet'in haberleri "pes" dedirtti.

Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandığı zaman "Ödül gibi atama" başlığı atan Cumhuriyet, istifasının ardından "Hakan Atilla istifası Biden'a jest için mi?" başlığı attı.

BirGün ise, "Erdoğan'dan ABD'ye sembolik jest" diyerek Cumhuriyet ile aynı yayını yaptı. Aynı BirGün, Hakan Atilla Genel Müdür olarak atandığında, "Borsa atamasına yabancıdan ilk tepki" haberine imza atmış ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın da Hakan Atilla'nın atanmasına karşı çıktığı haberine yer vererek Türkiye düşmanlarının sözcülüğüne soyunmuştu.

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