6 ayda 60 bin ziyaretçiyi ağırladı! Dünyanın en büyük peynir müzesi Kars’ta

Kars’a İstanbul’dan yaz tatili için geldiğini ifade eden Kayhan Mingan, "Ben bu müzenin bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Özellikle yöresel ürünleri tanıtmak, tarihimizi tanıtmak, memleketimizi tanıtmak kaşarın nasıl yapıldığına bakıyorum bayıldım. Kars’ta böyle şeylerin olması turizm açısından çok çok önemlidir" dedi. Kars Peynir Müzesini 2020 yılının ilk 6 ayında 60 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini belirten müze müdürü Yeşim Koç, "Müzemiz gerçekten çok özel bir yere sahip Kars için biliyorsunuz Kars denince akla hep peynir geliyor. Ve son 4 yıldır peynir müzemiz gerçekten müthiş bir ziyaret potansiyeline sahip. Geçen sen ilk 6 ayda 42 bin ziyaretçimiz oldu. Bu sene ki ilk 6 ayımızda yaklaşık 60 bin civarında, çok güzel rakamlara ulaşıyoruz. Gün geçtikçe, sene geçtikçe daha da artıyor bu rakamlar, geçen ay özellikle 8 bin kişilik bir ziyaretçi potansiyelimiz vardı" dedi.