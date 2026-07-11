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Dünya Tarihi deneyin nedeni ortaya çıktı… NASA Ay’da ateş yakacak!
Dünya

Tarihi deneyin nedeni ortaya çıktı… NASA Ay’da ateş yakacak!

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Tarihi deneyin nedeni ortaya çıktı… NASA Ay’da ateş yakacak!

NASA, gelecekteki insanlı Ay görevlerinde yangın riskini daha iyi anlamak için Ay’da kontrollü bir ateş deneyi yapmaya hazırlanıyor...

NASA, Ay’da daha önce yapılmamış bir deneye imza atmaya hazırlanıyor. Artemis programıyla Ay’da kalıcı insan varlığı hedeflenirken, astronotların yaşayacağı alanlarda olası yangınların nasıl davranacağını anlamak için ilk kez Ay yüzeyinde kontrollü yanma testi yapılacak.

 

Alevlerin Ay’da nasıl davrandığı ölçülecek

Dünya’da güvenli kabul edilen bazı malzemeler, düşük yerçekiminde farklı özellikler gösterebiliyor. Araştırmalar, uzay ve Ay koşullarında alevin yayılma biçiminin Dünya’dakinden farklı olabileceğini ortaya koyuyor.

 

Dünya’da yangın sırasında sıcak gazlar hızla yükselir ve alevin içine oksijen çekilir. Ay’da ise hava akışı çok daha zayıf olduğu için alevler farklı yayılabilir ve bazı malzemeler beklenenden daha kolay tutuşabilir.

 

Gelecek görevler için güvenlik testi

NASA, deney kapsamında dört farklı katı yakıt örneğini kapalı bir yanma odasında test edecek. Her örnek yakılırken alevin yayılma hızı, sıcaklık, ısı yayılımı ve oksijen seviyesi takip edilecek.

 

Elde edilecek sonuçlar, gelecekte Ay’da kurulacak yaşam alanları ve uzay araçlarında kullanılacak malzemelerin yeniden değerlendirilmesini sağlayabilir.

 

Mars yolculuğu için de önemli

Artemis görevleriyle Ay’da uzun süreli yaşam hedefleyen NASA, düşük basınç ve daha yüksek oksijen oranı bulunan kapalı ortamların yangın riskini artırabileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle Ay’daki deney, yalnızca Ay görevleri için değil, ileride planlanan Mars yolculukları için de kritik görülüyor.

 

Deney tamamlandığında bilim insanları, Ay yerçekiminde ateşin nasıl davrandığına dair ilk doğrudan verilere ulaşmış olacak.

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