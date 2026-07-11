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Dünya Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı
Dünya

Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı

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Orman yangınlarında kundaklama şüphesi! 32 şüpheli gözaltına alındı

Fransa’da orman yangınlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 22 vilayette yangın çıkardığından şüphelenilen 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da orman yangınlarıyla mücadele sürerken, yangınların çıkış nedenine ilişkin dikkat çeken bir operasyon yapıldı.

 

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma teşkilatının orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Nunez, 22 vilayette orman yangını çıkardığından şüphelenilen 32 kişinin gözaltına alındığını belirterek, “Vahim sonuçlar doğuran ve itfaiye erlerimizi hayatları pahasına seferber eden bu kabul edilemez davranışların sorumluları, artık yargı önüne çıkarılacaktır” ifadelerini kullandı.

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