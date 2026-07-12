1847 suçlu fotokapanla yakalandı!
İl Jandarma Komutanlıklarınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, fotokapan teknolojisi sayesinde 1.847 şüpheli tespit edilerek yakalandı.
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İl Jandarma Komutanlıklarınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, fotokapan teknolojisi sayesinde 1.847 şüpheli tespit edilerek yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İl Jandarma Komutanlıkları, suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanları etkin şekilde kullanmaya devam ediyor.
Bu kapsamda kırsal alanlar başta olmak üzere kritik noktalara yerleştirilen fotokapanlar vasıtasıyla yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 1.847 şüpheli şahıs tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin koordineli operasyonlarıyla yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik teknoloji destekli saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.
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