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1847 suçlu fotokapanla yakalandı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

1847 suçlu fotokapanla yakalandı!

İl Jandarma Komutanlıklarınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, fotokapan teknolojisi sayesinde 1.847 şüpheli tespit edilerek yakalandı.

#1
Foto - 1847 suçlu fotokapanla yakalandı!

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı İl Jandarma Komutanlıkları, suç ve suçlularla mücadelede teknolojik imkanları etkin şekilde kullanmaya devam ediyor.

#2
Foto - 1847 suçlu fotokapanla yakalandı!

Bu kapsamda kırsal alanlar başta olmak üzere kritik noktalara yerleştirilen fotokapanlar vasıtasıyla yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 1.847 şüpheli şahıs tespit edildi.

#3
Foto - 1847 suçlu fotokapanla yakalandı!

Jandarma ekiplerinin koordineli operasyonlarıyla yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

#4
Foto - 1847 suçlu fotokapanla yakalandı!

Güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik teknoloji destekli saha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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