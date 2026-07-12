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Gündem "Dubai'de ticaret" vaadine kandı! 2,5 kilo altınından oldu
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"Dubai'de ticaret" vaadine kandı! 2,5 kilo altınından oldu

Yeniakit Publisher
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"Dubai'de ticaret" vaadine kandı! 2,5 kilo altınından oldu

İstanbul'da bir kişiyi Dubai'de ticaret yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelinin kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıttığı ve ticaret yapma vaadinde bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurdan 2,5 kilogram işlenmiş altını elden teslim aldıktan sonra ortadan kaybolmuştu.

"Dubai'de ticaret" vaadi vatandaşın 2,5 kilo altınına mal oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurun 8 Haziran'da Fatih'te Dubai'de ticaret vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikâyeti üzerine çalışma yaptı.

Yabancı bir telefon numarasından mağduru arayan şüphelinin kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıttığı ve ticaret yapma vaadinde bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurdan 2,5 kilogram işlenmiş altını elden teslim aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi.

Ekipler, saha ve teknik incelemeler sonucunda şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda, mağdurdan altını teslim alan A.E.K. ile diğer şüpheliler A.Ö. ve M.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

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