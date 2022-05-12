Zerdeçallı mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır? Zerdeçallı ve kremalı mercimek çorbası tarifi

Zerdeçallı Mercimek Çorbası Tarifi

Malzemeler

*2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

*1 adet orta boy soğan

*1 adet patates

*2 su bardağı kırmızı mercimek

*1 yemek kaşığı un

*Tuz

*Karabiber

*1 yemek kaşığı zerdeçal

*3 su bardağı et suyu

*3 su bardağı su

*2 su bardağı su

Üzeri için Malzemeler

*Tereyağı

*Pul biber

Zerdeçallı Mercimek Çorbası Tarifi nasıl yapılır?

Bir çorba tenceresine zeytinyağını alın ve ısıtın. Ardından soğanı ekleyin ve yumuşayana kadar soteleyin. Küp doğradığınız patatesleri ekleyin ve 2 – 3 dakika soteleyin. Unu ekleyip kavurmaya devam edin. Mercimekleri ilave edin ve bir tur çevirin. Ardından tuz, karabiber ve zerdeçalı ilave edip karıştırın. Et suyu ve suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Her şey birbiriyle özleşince ocaktan tezgahınıza alın. Bir karıştırma kabının üzerine süzgeci alın ve hazırladığınız çorbadan bir kepçe ilave edip bir tahta kaşıkla ezin. Bütün çorbayı bu şekilde hazırlayın. Karıştırma kabının içinde kalan çorbayı tekrar tencereye ilave edin ve ocağa alın. Üzerine 2 su bardağı su ilave edip karıştırın ve tekrar ocağa alıp kaynatın.

Üzeri için;

Bir sos tenceresini ocağa alın ve üzerine tereyağı ilave edin. Tereyağınız eriyince içerisine pul biber ilave edip karıştırın. Çorbanızın içerisine döküp karıştırın. Sıcak servis edin.

Zerdeçallı kremalı mercimek çorbası tarifi

Malzemeler

1 çay bardağı kırmızı mercimek

Yarım çay bardağı sarı mercimek

2 adet havuç

1 çay kaşığı zerdeçal

1 adet soğan

100 ml Pakmaya Şef Krema

100 gr labne

1,5 litre su (7,5-8 su bardağı kadar)

Ayrıca:

4 dilim baget ekmek

4 yemek kaşığı rendelenmiş mozzarella peyniri

Zerdeçallı kremalı mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Suyu geniş bir tencereye alın. Mercimekleri, zerdeçalı, irice doğranmış havucu, bütün olarak soğanı ekleyin. Mercimekler yumuşayana kadar haşlayın. Mercimekler yumuşayınca içindeki soğanı ayırın. Blenderle mercimekleri püre haline getirin. Tencereyi tekrar ocağın üzerine alın. Ayrı yerde önceden çırptığınız krema ve labne karışımından ekleyin. İyice karıştırın. En son tuzu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyin. Servisten önce kızarmış baget ekmek üzeri rendelenmiş mozzarella peynirini hazırlayın. Ekmek eşliğinde sıcak servis yapın.