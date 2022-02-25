Zerdeçalın faydaları nelerdir? Sivilce, cilt lekeleri için zerdeçal maskesi tarifi

Zerdeçal nedir ne için kullanılır?

Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin, doğal bir ‌‌antienflamatuvardır. Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuvar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur.

Zerdeçal, yapılan araştırmalar sonucunda birçok ilaçtan daha çok tesire sahip bir baharat olduğu kanıtlanmıştır. Zencefilgiller familyasından olan zerdeçal, sarı çiçekli bir bitkiden elde edilmektedir. Ana vatanı Güney Asya olan zerdeçal, Hint Safranı olarak bilinmektedir. Sıhhat açısından birçok bitki ve baharata nazaran epeyce yararlı olan zerdeçal, son aylarda corona virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden ötürü sık sık kullanılması tavsiye edilmektedir. Epey güçlü bir antioksidan kaynağı olan ve varlıklı besin kıymetlerine sahip zerdeçal, aktarlardan çok uygun fiyata temin edilebilmektedir. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde birçok sıhhat sorunlarına şifa kaynağı olması nedeniyle Hindistan’da yaygın olan klâsik tıp tedavilerinde kullanılmaktadır. Bedendeki ziyanlı unsurların dışarıya atılmasına ve kanser hücrelerinin yok olmasına yardımcı olan antioksidan özelliği, zerdeçalın çok daha şifalı bir besin olmasına neden olmaktadır.

Alternatif ve klasik tıp tedavisinde epeyce fazla kullanılan zerdeçal, antioksidan ve antibakteriyel özelliği sayesinde bedenin toksinlerden arınmasına yardımcı olarak mevsimsel hastalıklardan ve en tehlikeli olan kansere kadar birçok hastalıktan korumaktadır.

Zerdeçalın insan sıhhatine olan faydaları

*Bağışıklık sistemini güçlendirerek en riskli hastalıklara karşı dahi beden direncini arttırmaktadır.

*Kolesterol düzeyini istikrarlar, kalp ve damar sıhhatini korur.

*Eklem ağrılarına uygun gelir ve romatizma oluşumunu mahzurlar.

*Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı korur.

*Antidepresan özelliği ile gerilimi azaltarak sakinleşmeye yardımcı olmaktadır.

*Antioksidan özelliği ile bedenin toksinlerden arınmasına yardımcı olur. Kanser hücreleriyle savaşarak bedene yayılmasını maniler.

*Karaciğeri hami özelliği vardır ve karaciğerin toksinlerden arınmasını sağlayarak daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

*Kanın damarlardaki dolanımına yardımcı olarak damarların kireçlenmesine mahzur olur ve kalp krizi ve inme riskini en aza indirir.

*Kolon, göğüs, prostat ve cilt kanserlerine karşı tesirli bir baharattır. Nizamlı tüketilmesi durumunda kanser hücrelerinin yok olmasına yardımcı olur.

*Alzheimer ve buna riskini büyük oranda azaltır.

*İltihap önleyici ve sökücü özelliğe sahiptir.

*Mide asidini istikrarlar ve mide sıhhatimi korur.

*Kan şekerinin sağlıklı bir düzeyde fiyat.

*Cildin daha pürüzsüz ve sağlıklı olmasına yardımcı olarak cilde canlılık verir.

*Sivilce, kesik, yanık, böcek ve sinek ısırığı üzere cilt rahatsızlıkları tedavisine düzgün gelmektedir.

*Kilo vermeye yarımdı olmaktadır.

*Kanı temizleyerek damar tıkanıklığını önlemektedir.

Toz Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Zerdeçal tozunun diğer faydaları şu şekilde özetlenebilir:

Vücudun antioksidan kapasitesini arttırır.

Hücrelerdeki oksidatif hasarı azaltır.

İçerisindeki kurkumin sayesinde serbest radikallerle mücadele eder.

Yaşlanma belirtilerini azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kış hastalıklarına karşı koruma sağlar.

Zerdeçal nasıl tüketilir?

Zerdeçal çayı hazırlamak için önce 2 bardak suyu, uygun bir demlikte kaynatmalısınız. Yeni kaynamış suya bir ya da bir buçuk çay kaşığı zerdeçal tozunu ekleyebilirsiniz. Bu karışımı yaklaşık 10 dakika demlenmeye bırakmanız gerekmektedir. Demlenmiş olan zerdeçal çayını süzüp afiyetle tüketebilirsiniz.Günde bir fincan tüketilmesi tavsiye edilen zerdeçal çayı, yaralara sürüldüğünde daha çabuk güzelleşmesini sağlamaktadır.

Zerdeçal Suyu: 500 ml suyun içine 1 yemek kaşığı zerdeçal karıştırılarak kaynatılır. Akabinde 2 adet limon suyu eklenerek soğumaya bırakılır. Soğuma süreci tamamlandıktan sonra ise 2 yemek kaşığı eklenir ve bu formda tüketilebilir. Üstte sayılan yararlarından zerdeçal suyu içerek istifade edilebilir.

Yoğurtlu Zerdeçal: Bir kasenin yoğurt içerisine 2 tatlı kaşığı zerdeçal ve 1 çay kaşığı tarçın ekleyerek akşamları tüketilmesi sindirim sisteminin tertipli çalışmasına yardımcı olarak daha çabuk kilo sorunu olanların daha çabuk kilo vermesini sağlayacaktır.

Sivilce, cilt lekeleri için zerdeçal maskesi tarifi

Zerdeçal Maskesi: 1 yemek kaşığı zerdeçal, 1 yemek kaşığı bal, yarım yemek kaşığı yoğurt, yarım çay kaşığı elma sirkesi bir kabın içerinde düzgünce karıştırılır ve akabinde bir fırça ya da pamuk yardımıyla yüze uygulanır ve yaklaşık 20-25 dakika bekletilerek durulanır. Haftada 2-3 sefer uygulanması tavsiye edilen bu maske cildi meyyit derilerden arındırarak daha sağlıklı ve dinamik bir imaj kazanmasına yardımcı olur. Sivilce sorunları olan bireylerin sivilcelerinin süratle kurmasını ve iz bırakmadan süratle kurumasını sağlamaktadır.

10 GR Zerdeçal besin değerleri

Karbonhidrat 6.71

Protein 0.97

Yağ 0.33

Lif 2.27

Kolesterol 0

Sodyum 2.7

Potasyum 208

Kalsiyum 16.8

Vitamin A 0

Vitamin C 0.07

Demir 5.55