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Zerdeçalın bembeyaz gülümsemelerin sırrı olduğunu biliyor muydunuz?

Sağlıklı bir beden için zerdeçal son derece kıymetli baharatlardan biridir. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kalp sağlığını koruyan zerdeçal doğru kullanıldığında piyasada satılan diş macunlarından çok daha etkili bir beyazlatıcı görevi taşır. İşte, ışıl ışıl bir gülümsemeye sahip olmanın en kolay yöntemi...

25 Ağustos 2019 Pazar 11:20
Zerdeçalın bembeyaz gülümsemelerin sırrı olduğunu biliyor muydunuz?

Zerdeçal yoğun sarı rengiyle döküldüğü yerde kalıcı izler bırakmasına rağmen aynı işlevi dişler üzerinde göstermiyor. Lekesi son derece güç çıkan ve bu nedenle diş beyazlığı ile yan yana getirmekte zorlandığınız zerdeçal inanın bu konuda çok etkili. Elbette, doğru yöntemi uygularsanız.

Kansere karşı koruyor

Soğuk algınlığı tedavisinde, metabolizmanın hızlanmasında kullanmayı tercih ettiğimiz zerdeçal yemeklere, yoğurtlara eklendiği zaman sağlıklı bir bedenin anahtarı haline gelir. Yapılan bilimsel çalışmalar düzenli ve ölçülü tüketilen zerdeçalın kansere karşı koruyucu olduğunu da kanıtlamıştır. İşte, faydaları saymakla bitmeyen bu baharatı bembeyaz dişler için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.

Zerdeçal macunu

Zerdeçalla basit bir macun hazırlayarak işe başlamalısınız. Küçük bir kasenin içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal dökün. Zerdeçalın üzerine ise birkaç damla nane yağı ilave edin. Macunu güzelce karıştırın. Sonrasında dişlerinizi, diş macunu ile temizleyin. Islak diş fırçasına zerdeçal macununu yerleştirin. Bu macunu ağzınızı diş macunundan arındırdıktan sonra dişlerinize sürün. Zerdeçal 5-10 dakika dişlerinizin üzerinde kaldıktan sonda diş macunu ile yeniden dişlerinizi yıkayın.

Aman dikkat!

İlk uygulamadan sonra bile dişlerinizin sahip olduğu ışıltı sizi fazlasıyla şaşırtacak. Ancak bu yöntemi günde bir kez uygulamanız çok önemli. Bu yöntem gün içerisinde birkaç defa tekrarlanırsa, dişler ciddi hasarlar alabilir.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:20
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