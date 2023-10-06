Zerdeçalı gözlerinin etrafına sürenler bir daha vazgeçmiyor: 1 tutam bile beyin hücrelerini yeniliyor! Fayda edecek

Yüzünüzdeki sivilce, kızarıklık, kırışıklık ve şişlikleri yok edecektir. Bu etkileri kısa sürede görmeniz için harika bir maske tarifi var. Doğadaki en güçlü besinlerden biri olan zerdeçal, beyin hücrelerini yenileyerek bilişsel işlevin daha sağlıklı hale gelmesini sağlıyor.

İşte o maskenin tarifi:

Malzemeler

1 bardak süt

Yarım çay kaşığı öğütülmüş zerdeçal

Çeyrek çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı bal

Yarım çay kaşığı hindistancevizi yağı

Ezilmiş 1 yeşil kakule

Küçük 1 tarçın çubuğu

Hazırlanış

Sütü ısıtın ve ardından kakule ile tarçını ekleyin. Sonra, zerdeçal, karabiber, bal ve hindistancevizi yağını ekleyin. Ocağa alın ve ısıtın. Buhar çıkana kadar karıştırmaya devam edin ancak dikkatli olun ve kaynatmayın.

Tarçın çubuğu ve kakuleyi çıkartınca maskemiz hazır!

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Zerdeçalın Diğer Faydaları

Alzheimer hastalığını önler

Damar sertleşmesini önler

Diyabeti kontrol altına alır

Sindirimi kolaylaştırır

Yaraları iyileştirir

Karaciğeri temizler

Ruh halinizi iyileştirir

Kalbinizi korur

Zerdeçal 'beyin sağlığına iyi geliyor'

Araştırmacılar, Güneydoğu Asya mutfağında yaygın kullanılan baharat karışımı körinin bileşenlerinden biri olan zerdeçalın beyne 'şifa verdiğini' söylüyor.

Kök Hücreleri Araştırma ve Terapisi adlı dergide yayımlanan araştırmaya göre, hintsafranı ya da zerdeçal olarak bilinen baharatın içinde bulunan bir alaşım, beynin tedavi ve iyileşme sürecinin bir parçası olduğu düşünülen sinir hücrelerinin büyümesini sağlıyor.

Alman araştırmacılar fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda elde ettikleri bulgulara dayanarak, ileride felç ve Alzheimer hastaları için ilaç üretilebileceğini söylüyor.

Fakat araştırmacılar, uygulamanın insanlar üzerinde yapılabilmesi için daha fazla deneye ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Almanya'nın Jülich kentindeki Sinirbilimi ve Tıp Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, zerdeçal bulunan aromatik turmerone adlı bileşeni inceledi.

Farelere bu maddeden enjekte edildi ve daha sonra beyinleri tarandı.

Beyinde, sinir hücrelerinin büyümesiyle bağlantılı olduğu bilinen bölgelerin aromatik turmerone enjeksiyonundan sonra daha aktif olduğu görüldü.

Bilim insanları, bileşenin beyin hücrelerinin yaygınlaşmasını sağladığını söylüyor.

Araştırmacılar, farklı bir deneyde de kemirgenlerin sinir kök hücrelerini (NSC) aromatik turmerone özlerinin farklı derişimleri içinde yıkadı.

Sinir kökü hücresi artıyor

Sinir kök hücrelerinin her tür beyin hücresine dönüşme özelliği var, araştırmacılar hasar gören veya hastalık kapan beynin iyileşme sürecinde bu hücrelerin bir rolü olabileceğini söylüyor.

Araştırmacılardan Dr. Maria Adele Rueger, "İnsanlar ve gelişmiş hayvanların yetenekleri, beyinlerini iyileştirmek için yeterli görünmüyor fakat balıklar ve daha küçük hayvanlar bunu yapabiliyor" diyor.

Araştırmacılar, aromatik turmerone derişimi ne kadar yüksek olursa sinir kök hücrelerinin de o derece büyüyeceğini ifade ediyor.

Zerdeçal bileşeninde yıkanan hücrelerin daha hızlı bir şekilde beyin hücresi türlerine dönüştüğü görüldü.

Dr. Rueger, "Aromatik turmerone maddesiyle kök hücrelerin etkinliğinin artırılabildiğini görmek çok ilginç" dedi ve şöyle devam etti:

"Ve bunun da, karşılığında beynin iyileşme sürecini hızlandırması mümkün. "

Dr. Rueger deneylerin insanlar üzerinde yapılıp yapılamayacağını inceliyor.

İngiltere Alzheimer Araştırma Vakfı'ndan Dr. Laura Phipps, "Bu araştırma sonuçlarının insanlara da uygulanıp uygulanmayacağı veya bu yolla yeni beyin hücrelerinin üretilmesinin Alzheimer hastalarına fayda sağlayıp sağlamayacağı henüz netleşmedi" diyor. (bbc)