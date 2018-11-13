Zerdeçalı anlata anlata bitiremiyorlar



Besin değeri yüksek ve güçlü antioksidan olan zerdeçal, yaşlanma karşıtı ve iltihap sökücü özelliklerinden dolayı sağlık için müthişi faydalara sahip.

Zerdeçalın aktif bileşeni kürkümin'in (zerdeçal sarısı) faydalarını 7.000'in üzerindeki bilimsel makale de destekliyor.

Zerdeçalın pH seviyesi mükemmel, bu yüzden 12 ay boyunca her sabah zerdeçal suyu içenin sindirimini iyileştiriyor ve asıl önemlisi eklem yangısı semptomlarını yok ediyor.

İşte hazırlanışı:

1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve bir fiske karabiber ilave edip iyice karıştırın. Hepsini su ılıkken hemen için.

Her sabah içtiğinizde bu zerdeçallı su;

Kalp sağlığına iyi gelecektir.

Zerdeçalin ana bileşeni kürkümin kan damarlarındaki plakları temizleyecek ve kan pıhtısı oluşumunun önüne geçecektir.

2011 yılında Japonya Niigata Üniversitesi Eczacılık ve Uygulamalı Hayat Bilimleri fakültesinden uzmanların yaptığı ve Biological and Pharmaceutical Bulletin dergisinde yayınlanan bir araştırmada, 3 hafta boyunca zerdeçal tüketenlerin kalp sağlıklarının iyileştiği görüldü.

Tip 2 Diyabet'i iyileştirir

Auburn Üniversitesinde 2009 yılında yapılan ve Biokimya ve Biofiziksel Araştırma İletişimi dergisinde yayınlanan bir çalışmada, bu baharatın diyabetin tedavisinde büyük faydaları olduğu gösterildi.

Vücudun alkali (baz) dengesini sağlar

Zerdeçal yüksek derecede baziktir ve kanser sadece asidik ortamda oluşur. Dolayısıyla kanser oluşumunu önler.

Kanser İlacı Özellikleri

Kürkümin güçlü bir antioksidan olduğu ve antioksidanlar da hücrelerin hasar görmesini önlediği için kanseri başarılı şekilde önler.

Beyninizi korur

Bilim insanlarına göre büyüme hormonu Beyin Kaynaklı Nörotropik Faktör seviyesinin, düşük olması genelde Alzheimer hastalığı ve bunama ile bağlantılıdır. Dahası kürküminin bu hormon seviyesini düzenlediği ve böylece yaşlanmaya bağlı beyin fonksiyonlarında gerilemeyi ve beyin hastalıklarını önlediği biliniyor.

İltihabı Önler

Birçok hastalığın ana nedeni iltihaptır. Kürkümin iltihap karşıtı özelliğe sahip ve bu yüzden iltihapla etkili şekilde savaşır ve organizmayı korur.

Eklem yangısı semptomlarını azaltır

2012 yılında yapılan bir araştırmaya göre kürkümin, etkili bir steroid olmayan antiinflamatuar ilaç ve dahası iltihap ve ağrı dindirici ilaçlardan bile daha etkili.

Sindirime iyi gelir

Bilim insanları düzenli zerdeçal tüketmenin sindirim sistemine iyi geldiğini söylüyor.

Karaciğeri korur

Safra kesesinin düzgün çalışmasına yardımcı olur, karaciğeri toksinlerin zararlı etkilerinden korur ve karaciğer hücrelerinin etkin şekilde yenilenmesini sağlar.

Yaşlanmayı yavaşlatır ve Allah'ın takdir ettiğin güne kadar sağlıklı bir ömür yaşamanıza katkı sağlar.

Kürkümin serbest radikallerle çok iyi savaşır ve iltihabı önler, bu yüzden de yaşlanma sürecini yavaşlatır.