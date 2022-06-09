Zerdeçalı altın karışım: Kan şekerinizi dengeliyor! Kansere karşı koruyucu etkisi var

Diyabet tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülme sıklığı hızla artan önemli bir sağlık problemi. Sağlıklı beslenmeyle daha sağlıklı olmak mümkün. Sağlıklı beslenmenin önemi her seferinde vurgulanıyor. Sağlıklı beslenmek için taze meyve ve sebzeleri sık sık tüketmek gerekiyor. Sağlıklı beslenen insanlar hastalıklara karşı daha fazla korunuyor. Yapılan araştırmalarda Hindistan’da yaşayan insanların dünya genelindeki insanlara göre daha az kansere yakalandığı tespit edildi. Bunun sebepleri arasında Hindistan’da yaşayan insanların kansere karşı koruyucu etkisiyle bilinen en faydalı baharatlardan olan zerdeçalı gündelik hayatlarında sıklıkla kullanması yer aldı.

KANSERE KARŞI KORUYABİLMESİ İÇİN BUNLARA İHTİYACI VAR

Zerdeçalın içerisinde bulunan kurkumin maddesi kansere karşı koruyucu etki taşıyor. Ancak bu maddenin açığa çıkabilmesi için bir süte, yoğurda, ayrana ya da kefire katılması gerekiyor. Kansere karşı koruyuculu karışımı yaparken karışımın etkisini arttırmak için sirke, karabiber, zeytinyağı gibi maddelere ihtiyacı var. Bu maddeler sayesinde kurkumin açığa çıkıyor, emilimi de artıyor.

ALTIN KARIŞIM TARİFİ

Bir su bardağı kefirin içine 1.5 çay kaşığı toz zerdeçal ya da 1 çay kaşığı taze zerdeçal ilave edin. İçerisine 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tatlandırmak için bal veya tarçın ekleyin. İsteğe göre birkaç damla limon ya da doğal sirke de ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı özellikle aç karna tüketmek öneriliyor. Günde 1 bardak olarak içilebilen altın karışım, ev yapımı kefir ile daha etkili bir şekilde hazırlanıyor. Fakat zerdeçala veya içine ekleyeceğiniz malzemelere karşı alerjiniz varsa, bu karışımı tüketmeyin.

ALTIN KARIŞIMIN FAYDALARI

-Altın karışım özellikle bağırsaklarınızdaki probiyotiklerin artmasına yardımcı olur. Sindirim sisteminizin daha hızlı çalışmasını sağlar.

-Ülser, gastrit gibi mide rahatsızlıkları şikayetlerin en aza inmesine yardımcı olur. Özellikle bağırsak problemleri çekenler için çok faydalıdır.

-Metabolizmanın daha hızlı çalışmasına ve daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Bu şekilde kilo kaybetmenize de yardımcı olur.

-Enerji verir, kan şekerini dengeler, tokluk hissi yaratır ve daha az acıkmanızı sağlar.

-İçerisindeki maddeler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara daha az yakalanmanızı ve daha kolay atlatmanızı sağlar.

-Kanser hücrelerini öldürme konusunda etkin rol oynar. Kanser tedavisinde önemli bir silah olarak kullanılır.

-Doğal antibiyotik etkisi yaratır. Birçok hastalığın tedavisine destek amaçlı kullanılır.

-Karaciğer yağlanması gibi hastalıkların tedavisinde hastalığın etkilerini azaltmak ve karaciğeri yenilemek için kullanılır.

-İltihaplı hastalıkların tedavisinde etkin rol oynar. Özellikle yaraların hızla iyileşmesine de yardımcı olur.